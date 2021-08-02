法国博瓦尔动物园：大熊猫欢欢喜诞双胞胎

法国博瓦尔动物园的熊猫家族，今天迎来了两名新成员。动物园园长鲁道夫-德洛尔表示："两个熊猫宝宝都是粉红色的。非常健康。(......)很漂亮，"

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中国租借给法国的雌性大熊猫欢欢昨天（8月1日）17点30分左右开始出现临产的躁动迹象，最后在夜间1点03分生下第一只幼崽。

动物园主管兽医向法新社表示，"熊猫宝宝出生后的前十天是敏感期，最先验证两个宝宝是雌性，情况稳定，欢欢的表现也比上次好多了。有当妈妈的样子了"。他还表示：目前几天内将还无法确定熊猫幼崽的性别。

欢欢生产，成都大熊猫研究中心还专门派遣一名护士，她在第一只幼崽出生后，顺利将它拿出，做了护理，并把它放在一个暖箱里。幼崽体重为149克，对熊猫宝宝来说是一个 "非常令人放心的 "重量。据兽医解释："幼崽越大，就越结实。第一只幼崽属于体重高指标范围内，因为熊猫出生体重时应该在100至150克之间。第二只幼崽，和欢欢在一起的时间更长一些，体重为128克。

看护人员现在必须照顾欢欢的健康，并定期将幼崽轮换抱给它。德洛尔园长表示：幼崽将被放置在暖箱中，并将交替去吃母奶。在几周后，公众将有可以看到它们，它们将被24小时监控。"

3月底，两只大熊猫 "欢欢 "和 "圆子"（博瓦尔动物园的主要景点之一）曾试图进行交配。作为预防措施，还对欢欢进行了一次人工授精，因为雌性熊猫每年只有24至48小时的生育期。正是由于人工授精的技术，欢欢生下了他的第一对双胞胎，其中只有一只存活。是已经四岁的圆梦，它是法国出生的第一只熊猫，现在体重超过一百公斤。

法新社指出，自2016年以来，在国际自然保护联盟（IUCN）的红色名单上，大熊猫不再是面临灭绝性 "危险"的动物。然而，这一物种仍然 "脆弱 "。目前在中国，500只大熊猫由人工圈养，2000只生活在野外。

在100天内，法国卢瓦尔河畔的这两只熊猫宝宝不会被命名。根据传统，他们的名字将由中国第一夫人选定。这次生产是 "熊猫外交 "的一部分。中国在2012年将圆子和欢欢借给法国，为期十年，中国将友好的黑白双色熊猫作为外交友谊的象征。