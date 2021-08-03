马克龙T恤上阵TikTok回应网民对新冠疫苗疑虑

8月2日星期一，法国总统马克龙罕见以T恤装亮相TikTok和Instagram，在线呼吁网民，如果有关于新冠疫苗的问题，尽管向他提问，希望以此方式，呼吁仍在犹豫的民众打消疑虑，前去接种新冠疫苗。

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马克龙在视频当中，一改往日的西服配衬衫的形象，穿着短袖深色T恤，背靠法国国旗，右手拿着手机，用自拍模式录下了这段视频。他表示：“夏天以来，我们经常会听说，法国进入了新冠疫情第四次浪潮，还有就是面对第四波疫情，我们唯一的武器：疫苗。现在，有超过4200万名法国人已经接种了一针疫苗，3500万人已经两针接种完毕。我知道，现在你们当中有很多人还在犹豫，还在害怕，还在被虚假信息所环绕着，这些虚假信息有的是一派胡言。所以我决定，直接回答你们的问题，来吧，向我提问，我会努力给各位提供清晰直接的答复”。

截至8月3日午间，马克龙的这一份视频在TikTok上已经有超过11.3万条网友留言，当中不乏调侃总统衣着的，直呼不习惯看到马克龙改穿T恤，还有网友要求马克龙提供T恤衫购买链接和打折码。也有些网民提出了有关疫苗的问题，得到了马克龙的回答，例如健身网红博主提问：“打疫苗能不能增肌”？马克龙回复说，“要增肌，只能去锻炼，但打疫苗的确可以让我们面对病毒的集体肌肉强大起来”。还有网友提问：“打完疫苗是否会变成泰坦”？马克龙回复说，“至少我打完疫苗没有变成泰坦，如果有谁变成了泰坦，请站出来”。在一众调侃的提问当中，一位严肃的网友提问：“新冠什么时候才能结束”？马克龙回复道，“我们越是尽快去接种疫苗，就越是可以快速打败病毒，越是可以尽快翻过这一页”。

之后，在其他3段视频当中，马克龙就网友提问频率最多的问题做了综合回答。首先，抵抗力较强的年轻人基本不会出现严重症状，为什么要打疫苗？马克龙回答说，因为年轻人也可能入院，或者长期忍受症状的折磨，或者可能传染给别的更加脆弱的群体。

其次，新冠疫苗不是百分百安全，百分百有效，为什么还要接种？马克龙回答说，新冠疫苗得到了全世界独立科学界的认可，且85%的住院者没打疫苗，因此虽然不能达到百分百，但的确可以提供一定程度的保护。

最后，新冠疫苗研发太快，网友们担心会在日后出现后遗症。对此，马克龙打出了“法国制造”牌，称全世界的疫苗界的重磅人物路易-巴斯德就是法国人，信使核糖核酸技术也是法国人在半个世纪之前发现的，全球在50多年以来一直在研究如何能将这一技术应用到治疗癌症和抵御各种病毒的领域。他最后还强调，2018年起，法国的孩子必须接种的疫苗有11种，希望以此打消人们对新冠疫苗的顾虑。