黎巴嫩港口大爆炸满一年 国际募捐 马克龙敦促行动

2020年8月4日，黎巴嫩首都陷入了恐怖之中：数百吨的硝酸铵被储存在一个据政府自己说多年没有采取预防措施的破旧仓库里发生了爆炸，造成214人死亡，6500多人受伤，整个港区被毁。一年后的今天，黎巴嫩仍然没有走出灾难阴影。法国今天推动召开支持黎巴嫩人民国际会议，为救灾重建募捐。法国许诺增加1亿欧元援款。法国总统马克龙敦促黎巴嫩政界采取行动，使国家摆脱困境。

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法国总统马克龙周三呼吁黎巴嫩领导人积极组建政府并进行改革，马克龙指责他们 "腐烂 "并再次威胁要进行制裁。

马克龙今天批评说，"黎巴嫩领导人似乎在押注于腐烂（......）。” 马克龙在支持黎巴嫩人民国际会议开幕式上说："我认为这是一个历史和道义上的错误。”

这次会议聚集了大约40个国家和国际组织的代表。

2020年8月4日，黎巴嫩首都陷入了恐怖之中：数百吨的硝酸铵被储存在一个破旧的仓库里多年，发生了爆炸，造成214人死亡，6500多人受伤，整个港口地区被毁。

据马克龙批评说，"黎巴嫩正在经历的危机并不是运气不好，也不是命中注定。” 马克龙是在法国南部的法国总统夏日官邸布雷冈松堡发表讲话。他说："这是个人和集体失败的结果，是不可原谅的。" 马克龙指责黎巴嫩政治阶层将 "其个人和党派的利益置于黎巴嫩人民的利益之上。”

自从哈桑-迪亚布及其政府在爆炸发生后第二天就辞职以来，黎巴嫩一直没有政府。7月26日任命的新总理纳吉布-米卡提承诺将毫不拖延地组建政府。但就目前而言，一切都没有动静。

尽管面临多重压力，特别是来自法国的压力，黎巴嫩官员继续阻挠组建政府和实施国际社会要求的结构性改革，以换取使国家摆脱危机所需的数十亿美元的援助。

据马克龙批评说，"所有的机遇都错过了，没有遵守承诺"， 马克龙表示遗憾。他补充说："黎巴嫩绝对应该有更好的境遇，而不是靠国际声援过日子。”

马克龙宣布在未来12个月内，法国将提供 "近1亿欧元 "的紧急援助，以满足黎巴嫩人民在食品、教育或健康方面的迫切需求。法国还将送来50万剂新冠肺炎病毒疫苗。此前，法国于2020年已经提供8500万欧元援款。

据法新社说，巴黎希望在这次由马克龙和联合国副秘书长阿米纳-穆罕默德共同主持的国际会议上，总共筹集到3.5亿美元以上的资金。

德国外交部长马斯宣布了4000万欧元的承诺，包括对叙利亚难民的承诺，而去年是2400万。550万美元用于处理新冠肺炎病毒疫情大流行病。

此前法国于2020年组织的前两次国际会议上，已经筹集了2.8亿美元的援助。

但法国总统警告说：不会有让黎巴嫩政界层面沾光的空白支票。

德国外长马斯警告说，"没有时间可以浪费了。国际支持取决于黎巴嫩行动"

据法新社说，在这种情况下，已经限制一些黎巴嫩官员进入其领土的法国，再次威胁要加大制裁，这一制裁也包括在欧盟层面。马克龙说："黎巴嫩领导人不应怀疑我们的决心。"

黎巴嫩正面临着政治经济三重危机。据世界银行的数据，这是自1850年以来世界上最糟糕的危机之一：燃料、药品短缺，每天断电长达22小时，以及新冠肺炎病毒疫情带来的健康问题。

美国总统拜登也在会议上发表录音讲话。埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-西西、约旦国王阿卜杜拉二世和黎巴嫩国家元首米歇尔-奥恩也应出席会议。

会议上，马克龙还呼吁黎巴嫩对灾难事故的调查要有 "真相 "和 "透明度"。

但是，爆炸事件发生一年后，尽管悲剧规模很大，但没有人被绳之以法，调查也因政治干预而陷入僵局。