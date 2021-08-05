法国即将宣布非欧盟游客与学生获取新冠二维码的条件

8月5日星期四，法国负责旅游与海外侨民事务的国务委员让-巴蒂斯特-勒莫恩宣布，政府不日将宣布非欧盟游客入境法国，获取新冠二维码的条件。

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8月5日星期四下午，法国宪法委员会将就新冠健康码使用范围扩大化的草案表决。同一天上午，法国负责旅游与海外侨民事务的国务委员巴蒂斯特-勒莫恩在电台France Inter上宣布，政府希望从8月9日起，能让外国游客在法国获得新冠健康码，这一健康码将与法国公民在海外获取的健康码模式相同。自8月2日星期一起，居住在非欧盟国家的法国海外侨民，若已接种欧盟承认的新冠疫苗，可通过发送邮件至外交部获取新冠二维码；接种了中国或者俄罗斯新冠疫苗的法国海外侨民，暂时无法获取，不过法国政府表示，正在考虑允许其接种欧盟认可的信使核糖核酸疫苗，作为第三针，以此令这一群体获取新冠二维码。

让-巴蒂斯特-勒莫恩指出，出台非欧盟居民在法获取新冠二维码的措施，有望解决非欧盟游客入境的一部分需求。他还对英国结束针对由法国本土入境者施加的强制隔离政策表示欣慰，称法英之间取消人员正常流动的限制性措施，有助于法国布列塔尼地区和诺曼底地区旅游业的恢复。至于法美之间是否会出台类似政策，让-巴蒂斯特-勒莫恩表示，希望短期内能够落实，并称取消法美之间人员流动限制的决策权，目前在美国政府的手里。

除了非欧盟国家的游客，让-巴蒂斯特-勒莫恩还特别向非欧盟国家的学生喊话，安抚称，原则上将允许所有在法国教育机构注册了的国际生返校，不日将宣布具体实施办法。