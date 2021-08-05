法国Valenciennes接受华为赠送安装监控摄像机 遭轰中国式侵入控制

法国资讯自由委员会证实，曾针对北部城市安装华为赠送的监视器提出警告。委员会在报告中指出，华为监视器非常具侵入性，也有违法嫌疑；民间团体则说，这是对自由的伤害。法国电视3台（France 3）昨天报道则强调，华为2017年免费赠送这些监视器，目的是希望把该城打造为第一个法国“安全城市”的实验室。早在2017年，“鸭鸣报”（Le Canard enchaine）就已察觉奇妙的巧合。2016年底，瓦伦西恩前副市长波鲁，政界名人（Jean-Louis Borloo）遭曝料受聘为华为科技法国公司董事会董事，2个月后，瓦伦西恩就成为华为测试录像监控系统的“领航城市”。

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据中央社今天报道称，法国城市安装华为监视器，遭批中国式侵入控制。法国资讯自由委员会2日证实，曾针对北部城市瓦伦西恩安装华为赠送的监视器提出警告。

据法国独立调查媒体Mediapart 1日揭露，法国国家资讯自由委员会（CNIL）在2020年的监督调查后，针对监视系统向法国北部城市瓦伦西恩（Valenciennes）发出警告。2日，个资保护主管机关CNIL也向法媒证实，曾对瓦伦西恩市提出警告，并认为该城加装中国电信巨擘华为技术公司赠送的监视器，其功能不符合比例原则。

瓦伦西恩从2018年便开始大规模在城市四周加装300多支华为赠送的所谓“智能”录影监视器，也是法国第一个实验这项设备的城市。

根据CNIL于5月间寄给市长德卡勒（Laurent Degallaix）且由Mediapart取得的报告，监视器可以360度拍摄，并侦测到“物品放置或拿取、快速运动及评估人群数量与密度”。CNIL把矛头指向许多失职的部分，例如市级警察可以自动读取车牌号码，这是非法的，因为一般只有国家警察与宪兵才能获准履行这项职务。CNIL形容这些监视器“非常具有侵入性”，并谴责该市并未针对安装一事向委员会咨询，或研究是否有“较不具侵入性”的方法来维持治安。

法国国家资讯自由委员会表示：“有鉴于所需目的，用这样的影像辅助分析似乎没有必要性”，同时也指出使用者无法进入个资的问题。

法国电视3台（France 3）昨天报道则强调，华为2017年免费赠送这些监视器，目的是希望把瓦伦西恩打造为第一个法国“安全城市”的实验室。据报道写道，“这项先进科技让中国得以控制人民”。

据Mediapart揭露，CNIL认为，安装摄影机“让华为这个企业在法国有了展示橱窗”。

对于推动数位权利与自由协会La Quadrature du Net律师勒凡尔（Noémie Levain）来说，这个警戒是好消息。她谴责这种被她称为“科技警察”的设备，尤其是瓦伦西恩的监视系统。她向媒体表示，这种自动监视器是“对移动自由与私生活的伤害”，其危险程度跟人脸辨识一样，而且它还更加不显眼。

据法国电视3台指出，其实早在2017年，“鸭鸣报”（Le Canard enchaine）就已察觉奇妙的巧合。2016年底，瓦伦西恩前副市长波鲁（Jean-Louis Borloo）受聘为华为科技法国公司董事会董事，2个月后，瓦伦西恩就成为华为测试录像监控系统的“领航城市”。

对反对这项设备的市政顾问特洛德克（Luce Troadec）而言，CNIL的报告让人很震惊。她表示，“CNIL揭发的事项令人极度不安，这真的是一种几近中国式的监控，让人有点害怕。问题包括：谁能看的到这些影像，对方是有宣誓的吗，这背后是什么软件”。

据该报道，瓦伦西恩市长德卡勒则解释，这项设备已获得北方省（Nord）政府完全的授权与认证，而且该市也依照CNIL的要求进行矫正措施。