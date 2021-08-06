法国宪委会批准新版健康通行证但拿掉两条

法国宪法委员会昨天批准“扩大健康通行证范围”法律的主要部分。该法今天8月6日在《官方公报》上公布，将于下周一8月9日开始实施。

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法国政府提出的新版健康通行证法（即全部接种冠状病毒疫苗、Covid-19测试阴性或康复证明），已在国会两院获得通过，该法将之前已实施的“健康通行证”的范围扩展到更多公共场所，并规定医务人员和老年人照顾者都有义务接种抗冠状病毒疫苗，否则将将被停薪留职。

新版健康通行证8月9日周一开始实施后，咖啡馆、餐馆、飞机、火车、长途客车、展览会、研讨会和贸易展都需出示健康通行证明。

法国宪法委员会的法官也确认了在养老机构（Ehpad）和医院实施该法。即，要求这些领域的工作人员必须有健康证。

删掉两条

不过，宪法委员会从该法中删除了“对感染者强制隔离”和“对没有健康证的临时工提前终止合同”的规定。

反对派和许多卫生保健工会、及负责监管健康通行证实施的专业人士等，对该法获得通过很愤怒。周四有数百人在法国宪法委员会总部附近高呼 "自由，自由"和"马克龙，我们不要你的通行证"等口号，并有人呼吁在周六继续举行示威游行。

法国宪法委员会的决定是在新一波疫情中作出的。法国的冠状病毒肺炎住院人数继续上升，周四8月5日，计有1420名病人处于危急状态。