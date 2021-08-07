全法周六逾23万人上街抗议新冠健康码施行

8月7日，法国全国连续第四个周末出现大批民众上街示威，反对政府扩大新冠健康码的适用范围。据法国内政部介绍，全国当天有近23万7千人在150个城镇中上街示威，是过去一个月以来参与人数最多的一次。

广告 继续浏览后续

法国自9日起，扩大新冠健康码的适用范围到餐厅、咖啡馆、跨城市的公共交通工具，以及医院非紧急服务，都要扫描健康码。医护人员若在下月中仍未接种疫苗则有可能被停职。据法国内政部的估计，在巴黎有大约1万7千人参加了反对这一政策的游行示威。这是迄今为止最大的一次民众动员。截止巴黎时间晚上19点，维持秩序的警方共统计进行了198次行动，35人被捕，有7名警察受到轻伤。据了解，在政府的大力动员下，至今已有近66%的法国居民接受了至少一剂疫苗接种。

星期六当天，在诸如巴黎、里昂等大城市都出现了示威活动，不少参与者挥舞着“反对独裁”等标语，抗议总统马克龙及总理卡斯泰政府的这一决定。其中有的抗议者反对的是政府大力推行疫苗接种的努力，也有的则批评当局变相的使接种疫苗强迫化，因为要前往诸如酒吧、餐厅等公共场所将需要出示健康码。但也有一小部分的餐厅老板向媒体表示，他们拒绝执行政府要求检查用餐者健康码的决定，尽管这样会使他们面临罚款等处罚。此外，部分医护人员就针对他们行业的强制接种命令表示抵触。

法国政府强调，由于德尔塔变种病毒地侵袭致使危重病人入院人数继续上升，医院里每天死于新冠疫情的人数也在增加，过去24小时内有60人不幸染疫去世。此外，法国一些海外省和领地的疫情也出现了恶化，尤其是海外省瓜德罗普，该岛自周三以来一直处于封禁状态。