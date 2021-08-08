法国勇夺男排金牌 手球男女双双夺冠

在8月7日于日本的有明竞技场举行的男子排球决赛中，法国队出人意外获得金牌，法国奥运会男子排球最好成绩仅是1988年汉城奥运会进入8强，法国的夺金让世界惊愕。

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在进入金牌争夺战之前，法国队在五场预赛中只赢了两场，但在淘汰赛中战胜了波兰和阿根廷，进入了决赛，而俄罗斯奥委会队（ROC）势头很猛，在东京奥运会上唯一的败绩是在预赛中3-1输给了法国。

在8月7日，进入决赛的法国队和俄罗斯奥委会队一决雌雄，法国队首先以25-23赢得了第一局，又以25-17的8分之分差拿下了第二局，第三局双方比分此起彼伏，交替上升，最后俄罗斯奥委会队以25-21扳回了一局，将大比分改写为1-2，第四局中，俄罗斯奥委会队再次以25-21获胜，将比赛拖入决胜局。

俄罗斯奥委会队在开局以3-0的领先，但法国队最终反超，以15-12拿下决胜局，摘取金牌。

在8月7日男子手球决赛中，法国队与丹麦队展开猛烈攻防，法国队在上半场建立了4分的优势，并在中场休息后不久将优势扩大到6分，但丹麦队奋起反击，从落后6分的劣势将比分追至只差一分。

比赛在最后阶段，丹麦队在比赛还剩不到一分钟的时候迫使对手翻盘，但丹麦队在进攻中失误，令法国队打进了最后一球，赢得了胜利。

最后法国队以25-23获胜，并因此拿下了在奥运会男子手球项目中的第三枚金牌。

而在8月8日举行的女子手球决赛中，法国以30-25击败俄罗斯奥委会队，夺得金牌。 这是继1976年的前苏联和1984年的前南斯拉夫之后，第三次创男女同获此项目金牌的奇迹。 俄罗斯奥委会队上次以国家名义参赛，获得金牌，这次败于法国，失去了两连霸的机会。

挪威在争夺铜牌的比赛中以36-19击败瑞典，连续两届奥运会获得铜牌。

在8月7日举行女子篮球铜牌赛中，经过激烈的比拼，法国女篮以91-76的比分击败塞尔维亚女蓝获得铜牌。

8日是东京奥运会的闭幕之日，到日本时间8日18时为止，法国已获得金牌10枚，银牌12枚，铜牌11枚，共33枚奖牌，排名第八。(法广特约记者楚良一发自东京）