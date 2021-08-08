马克龙日语祝贺东奥成功 巴黎市长：2024将是伟大的庆祝活动

2020年夏季奥运会闭幕式8月8日在东京国立竞技场举行。国际奥委会的五环旗帜经由小池百合子都知事和国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）后，交到了巴黎市市长安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）手中，由此开启对百年后法国再次举办奥运会的期待。法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在推特上写道，“祝贺日本人民成功举办奥林匹克运动会。处于前所未有的情况下，但大家共同度过了精彩的时光。我们正需要这些。2024年在巴黎再见吧!”

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东京奥运会闭幕式当晚，小池百合子与巴赫及伊达尔戈首先登台，然后女高音冈本知高献唱《奥林匹克圣歌》。随后，奥林匹克会旗由小池百合子交给巴赫，巴赫再交给伊达尔戈。从东京到巴黎，这是历史上第一次在下一届夏季奥运会举办地直接进行现场直播。为庆祝这一时刻，巴黎奥组委和巴黎市政府在与埃菲尔铁塔相望的特罗卡德罗广场上举行一系列庆祝活动，参加者也包括部分东京奥运会法国的参赛运动员。

东京闭幕式现场，巴黎八分钟，是以一段视频演奏法国国歌开始，表演乐队在巴黎圣母院、卢浮宫、埃菲尔铁塔等法国代表性建筑前奏响《马赛曲》，最后影像传到了太空，停留在国际空间站的法国宇航员托马斯·佩斯凯（Thomas Pesquet）用萨克斯奏完了《马赛曲》的最后一段。当天早些时候，佩斯凯还通过推特发布了一段视频，在日本宇航员星出彰彦的陪同下，他们在国际空间站内高举印有巴黎-2024的旗帜，象征着奥运会主办权从东京到巴黎的交接。

而在地球播出的巴黎八分钟内，跟随小轮自行车运动员视角，全世界的观众“探索”着整个巴黎。之后，法国空军下属的 “法兰西巡逻兵”特技队飞过奥赛博物馆、大皇宫、凯旋门和协和广场，并最终“落”在万神殿脚下。此时，埃菲尔铁塔上悬挂着一面堪比足球场大小的巨大巴黎奥运会的旗帜。随着法国马克龙用法语说出：更快、更高、更强、更团结的奥林匹克格言后。在艾菲尔塔铁塔下的特罗卡德罗公园，巴黎奥运会和残奥会组委会主席埃斯特盖（Tony Estanguet）向全世界发出邀请，2024，相约巴黎！

值得一提的是，当天原本应该在埃菲尔铁塔上升起一面奥林匹克会旗的计划事实上并未能如愿进行。由于巴黎周日的天气并非理想，出于安全考虑活动组织者临时取消了这一安排。在埃菲尔铁塔上升起一面巨幅旗帜的安排在几周前就已经宣布了，特别是在6月初还为此进行了实地测试。不过，“法兰西巡逻兵”特技队还是围绕着埃菲尔铁塔进行了特技表演，并从机尾喷出红白蓝象征着法国国旗的烟雾弥补了这一美中不足。

伊达尔戈周日在接收奥林匹克会旗前在受访时说，“这将是一个非常具有力量的时刻，我已经考虑了很久，因为这是我们交接棒的象征性时刻。交接棒就是旗帜。”她说，“这意味着未来三年将真正以奥运会的准备工作为标志。这将是一个特殊的事件。法国巴黎将欢迎整个世界”。”伊达尔戈希望新冠疫情给世界带来的影响届时会已经结束，并称“通常情况下，我们将能够进行庆祝和分享。派对将在整个城市举行。这将是一场伟大的庆祝活动。”