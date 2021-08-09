法国一名天主教神父在旺代被杀 警方排除恐怖袭击

8月9日一大早，法国西北部旺代省塞夫尔河畔圣洛朗 Saint-Laurent-sur-Sèvre 一名天主教神父被发现遭杀害。凶手是卢旺达籍难民阿巴桑加(Emmanuel Abavisenga)。他作案后到警察局自首，作案动机不明。阿巴桑加涉案南特大教堂火灾事件；从2016年起曾三次险些被判离境，都被南特行政法院撤销。

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法国内政部长达尔马宁9日前往出事地塞夫尔河畔圣洛朗（Saint-Laurent-sur-Sèvre）。达尔马宁表示：攻击教会的人就是在攻击法国。他在记者招待会上表示：现在不是争论的时候，而是向这位神父的家人和法国天主教社区表示哀悼的时刻。”

地方政府还没有透露作案者更多的身世，他现年40岁。国内新闻电台表示：2020年7月，南特大教堂发生火灾，让人们联想起巴黎圣母院被烧的场景。阿巴桑加(Emmanuel Abavisenga)被怀疑是作案者，案件至今还在调查中。法国极右势力批评现政府对滞留者管制不当。玛丽-勒庞在推特上表示：在法国可以当黑市居民、可以焚烧大教堂不受到追究、还可以任意杀神职人员。法国内政部长达尔马宁反驳道：涉案的嫌犯是不被允许离境的。

仍根据法国国内新闻电台的报道：卢旺达籍人阿巴桑加涉案纵火焚烧南特大教堂，案件调查期间，塞夫尔河畔圣洛朗传教士兄弟会从2021年5月暂时收留了他。被杀害的神父勒迈尔(Olivier Maire)就是在兄弟会住处被发现遭杀害的。至于他为什么要这么做，还需等待调查结果。

让人费解的是，是神父勒迈尔(Olivier Maire)收留了嫌犯，反而惨遭毒手。嫌犯今年6月底至7月中旬曾经被送往神经病院接受治疗。警方已经到现场勘查，但内政部已经排除了恐怖袭击的可能性。

旺代省省长表示：我们惊愕地得知一名神父以这样的方式遭到杀害。他们都是些一直努力做好事的人。我们简直无法表达悲痛的心情。在野党批评政府难民政策不得当。