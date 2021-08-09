法国健康通行证反对声中继续“扩权”

法国人今天起须出示健康通行证才能从事日常活动，例如上咖啡馆喝咖啡或搭城际火车旅行。法国政府自今年6月9日推出健康通行证，并逐步扩大适用范围，新纳入咖啡馆、餐厅和城际旅行。不过，许多民众反对这项措施，连续4个周末抗议，本月7日全国约有25万人上街示威，评论说暑假当头如此多民众游行抗议属于罕见。

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据法新社今天报道说，法国健康通行证扩大实施涵盖餐厅火车，并至少用到11月。法国政府自今年6月9日推出健康通行证，并逐步扩大适用范围，新纳入咖啡馆、餐厅和城际旅行。不过，许多民众反对这项措施，连续4个周末抗议，本月7日全国约有25万人上街。

法国人今天起须出示健康通行证才能从事日常活动，例如上咖啡馆喝咖啡或搭城际火车旅行。法国总统马克龙为遏止新冠疫情并拉高疫苗接种率，力推这项措施。马克龙对这些示威活动深感不满，他希望健康通行证能促使民众接种新冠疫苗，止住法国的第4波疫情。

意大利和德国也有类似措施。

法国的健康通行证采QR code（快速反应二维码）形式，完整接种疫苗者、近期采检结果呈阴性或染疫康复者皆可取得，消费者和商家有一周缓冲期来适应新规定。

法国卫生部长维兰（Olivier Veran）接受「巴黎人日报」（Le Parisien）采访时说：「健康通行证和接种疫苗应有助于避免实施新一波宵禁和封城。」

维兰也宣布了新规定的细节异动，特别是采检结果的有效期限从48小时放宽到72小时，在医疗人员监督下进行的自我筛检结果也获采认。维兰强调，政策既出就不会撤回，至少会实施到11 月；他还感叹，「反疫苗、反科学和反政府」群众获得的关注比乖乖保持社交距离并接种疫苗的人还多。他说：「我很愿意倾听群众的忧虑，尽我所能去安抚民心，但适可而止的时刻到了。」

法国目前住院人数仍远低于先前疫情的高峰，但近期呈增加趋势，本月7日的加护病房染疫患者有1510人，明显比一周前的1099人多。法国已逾55%人口完整接种两剂疫苗，马克宏希望健康通行证能促使更多人接种。幕僚指出，自政府规划健康通行证以来，多了近700万人预约接种第一剂疫苗。

但反对者认为，新规定侵犯了人民自由。根据内政部数据，全国约23万7000人于7日上街示威，比前一个周末的20万4000人多。在法国，暑休期间出现如此规模的抗议活动，非常罕见。

不过，近期民调显示，绝大多数法国人支持健康通行证，也赞成实施范围扩及咖啡馆和餐厅。法国宪法委员会（Constitutional Council）也已于本月5日批准扩大实施。

此前，进入电影院、戏院、博物馆等文化场所已须出示健康通行证，但搭乘地铁和郊区大众运输系统还不必出示。

法新社说，马克龙将于明年竞选连任，他近日频频透过年轻人爱用的抖音社群媒体呼吁大众去打疫苗。他说：「这攸关良好公民的职责…如果我们（把病毒）传染给朋友、邻居或祖父母，自由就不值一提。负起责任才能自由。」