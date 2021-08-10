梅西： 两年合同已签 球衣30号

看到足球巨星梅西（Lionel Messi）和昔日队友内马尔（Neymar）再次同场踢球，可能是全球许多球迷的梦想，而对梅西新东家法甲圣日耳曼（PSG）而言，要让两人重聚，钱不是问题。10日，梅西和圣日耳曼签了两年可延长一年的合同。他抵达巴黎的第一天，出现在王子公园球场，第一次穿上了巴黎圣日尔曼的球衣。他的号码也随之揭晓—30号！

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梅西8月10日由马德里抵达巴黎北方的布尔热机场（Le Bourget）。机场有数百球迷欢迎他。妻子和他三个孩子也同机抵达巴黎。

或许不是所有球迷都感到欣喜，很多人或许不想看到梅西离开西甲巴塞罗那（FC Barcelona），也有人想看到梅西加入能让他转型的球队，就像马拉多纳（Diego Maradona）当年转投意大利足球俱乐部那不勒斯（Napoli）。代表巴萨一线队出场以来，梅西状态极佳，在779场比赛中，合计打入了667球。虽他已34岁，但仍是世界上最好的球员。

不过，现代的足球掌控在少数精英手里，背后有巨富的财团支持，例如拥有法甲圣日耳曼、富可敌国的卡塔尔体育投资集团（Qatar Sports Investments, QSI），以及英超曼切斯特（Manchester City）的阿布扎比（Abu Dhabi）富豪老板。

而对巴萨而言，梅西的离开又是一次痛苦打击。巴萨在2017年无力阻止内马尔以2.2亿欧元（约2.64亿美元）创世界纪录的天价签约金投入圣日耳曼的怀抱，现在再次以同样方式失去梅西。

圣日耳曼并非对这场疫情带来的金融困境免疫，只不过对于经济低迷的现况适应较为良好。

受疫情影响，圣日耳曼在2019/20年度的税前损失达到1亿2490万欧元，而上季的数据很可能更糟，据传损失约在2.3亿欧元。所有比赛都在闭门下举行，导致球队损失门票收入。

不过，圣日耳曼却在球员转会市场上大洒银子，花了6000万欧元从意大利甲国际米兰（Inter Milan）签下哈基米（Achraf Hakimi），还签下合约到期的拉莫斯（Sergio Ramos）、维纳尔杜姆（Georginio Wijnaldum）和门将多纳鲁马（Gianluigi Donnarumma）。

圣日耳曼可以那么大方，是因为卡塔尔老板承担了损失，也因为至少到目前为止，法国球队没有被阻止让薪资占收入的比例达到几近100%。

他们也受益于欧洲足球总会（UEFA）为了弥补球队因疫情损失而放宽的财政年度计算法，代表2020与2021 年的资产将可以合并计算。