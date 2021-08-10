2021年8月10日星期二，足球巨星梅西抵达巴黎郊外的勒布尔热机场。但梅西的飞机从周日开始就预热，就预告会在周二下午抵达巴黎。这位足球明星现在有望在签订合同前接受新冠肺炎病毒疫情体检，这一点得到了他的父亲和经纪人豪尔赫-梅西的证实。预计将于周三在王子公园举行新闻发布会。在PSG的更衣室里，阿根廷人将与他的朋友安赫尔-迪马利亚和巴西球星内马尔一起，他在巴萨时就曾与他们一起踢球。不过，圈内人说，巴黎圣日耳曼财大气粗买下天下大球星，场上怎么布阵未来有没有问题呀？！消息没有提及梅西转会身价细节。

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据本台报道，全世界的目光都集中在法国首都。那里是埃菲尔铁塔。但是现在他们会来看看铁娘子和梅西! 卡塔尔体育投资公司的财力和欧足联财务公平竞争规则的放宽，使这笔交易成为可能。据法国队报《L'Équipe》报道，这位阿根廷球星预计将在法国首都俱乐部签约两年，外加一个选项。

梅西于今天下午3点29分降落在布尔歇，那里有黑色的专门轿车在等着将他带到PSG总部，以敲定他的合同。在全世界的镜头前，这位阿根廷人花了一些时间向专程赶来的公众致意。有些人已经等了三天，希望能在难以置信的拥挤中瞥见这位前巴塞罗那球星，他现在是巴黎人了。

据在阿根廷球星正式转会巴黎圣日耳曼之前，OM教练、2017至2018年间的前阿根廷教练豪尔赫-桑保利说，"他将成为我们联盟中世界上最好的球员，这将对L1有很大的好处，真的。世界上所有的目光都将集中在冠军赛上。如果梅西来了，我们希望他能快乐，享受这个不同的冠军。对我们来说，这将是一加持外的动力。近年来，法国足球有了很大的发展。"

直到一周前，足球世界中绝对没有人想象过这样的场景。尤其是在巴萨确信他们已经与他们的明星达成了协议。前巴萨和PSG球员卢多维克-朱利（Ludovic Giuly）见证了阿根廷人的早期足球生涯，他热情地告诉《巴黎人报》："当梅西这样的天赐之物落入你的怀抱时，你会张开双臂说谢谢。”

该报道说，34岁的梅西在经历了900多场比赛和17个赛季的职业比赛后，来到了巴黎，来到了法国联赛，这将作为巴黎球迷在沉闷的夏天里的一段迷人的插曲载入足球历史。

在巴黎，梅西将与巴西人内马尔重逢，他在2013年至2017年期间与内马尔在巴塞罗那共度四年时光。两人已经建立了深厚的感情，即使当这位前桑托斯球员来到加泰罗尼亚首都时，阿根廷人将内马尔视为年轻的对手，宣布他是未来的足球天才，甚至是贝利当之无愧的继承人。内马尔在Instagram上发布了一个毫不含糊的信息，标题是："再次相聚"。

被认为是历史上最好的足球运动员之一的梅西--为阿尔比斯特队出战151次并打进76球--还将与另一位亲密的朋友安赫尔-迪马利亚擦肩而过，后者也来自阿根廷的罗萨里奥俱乐部队。

两人在国家队中有着悠久的合作历史，他们在国家队中已经合作了14年。这两个同胞一起经历了许多时刻，在悲伤和微笑之间，例如2014年巴西世界杯决赛的失败，以及2015年和2016年美洲杯的失败。对他们来说，美好的时刻仍然是2008年北京奥运会的金牌，以及2021年巴西美洲杯的最后胜利。这些美好回忆足够擦干他离开巴塞罗那的泪水。

据梅西在离开巴萨时说，"我经历了许多困难的时刻，遭受了许多失败。但后来总是有其他比赛要打，要报仇。现在另一个故事的开始，"今天，似乎只有巴黎能够满足他的所有期望。

去年夏天，当梅西对巴萨感到沮丧时，PSG已经进行了接洽，而这位前锋的合同还剩下一年。巴黎圣日耳曼在卡塔尔投资者到来后一直在追逐冠军联赛的胜利，他们正在购买世界上最受关注的球员之一。梅西是欧洲冠军联赛历史上第二高的射手，他已经随巴萨赢得了四个杯赛。上一次是在2015年对阵尤文图斯。

球评热烈之余也有疑问，巴黎圣日耳曼群星相聚，优秀选手几乎都是锋位进攻手，怎么布阵，怎么协调，天上掉下个梅西，要怎么安放他呢？