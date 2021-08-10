法国旅游发展署中国办事处9日披露，在东京奥运会的闭幕式上，法国接过奥林匹克火炬，正式成为第33届夏季奥运会和残奥会的东道主国。这将是巴黎第三次举办夏季奥运会，距离上届1924年巴黎夏季奥运会整整100年。

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据中新网报道，目前，2024巴黎奥运会的筹备工作正在有序进行。奥运吉祥物预计于2022年秋季揭晓。1350万张奥运会门票将于2023年公开发售。

法国旅游发展署称，2024巴黎奥运会将全力打造一场互动、分享和可持续性的体育盛会。除了传统的体育场馆外，法国久负盛名的建筑遗产和地标性场所也将以创新的形式与传统的体育赛事相结合，创造出全新的观赛体验。

例如在埃菲尔铁塔脚下看沙滩排球赛，在荣军院里观赏射箭比赛，在香榭丽舍大道上看自行车比赛，在大皇宫里观赏剑术和跆拳道比赛，在凡尔赛宫观赏马术比赛……不只是巴黎，法国其它城市也将积极参与其中，如南特、波尔多、里昂、尼斯、马赛等城市将举办足球比赛，马赛也将是奥运会帆船赛事的举办地，法属大溪地岛将成为奥运会冲浪赛事的举办地。

2024巴黎奥运会致力于让更多的人参与和分享奥运精神，让奥运会变成公众共享的体育盛会，而不仅仅是局限于体育场馆的比赛。这将是有史以来首届增设公众参与版块的奥运会，公众可以提前申请体验马拉松和公路自行车赛事的部分运动员赛道。

在比赛项目方面，继滑板、竞技攀岩和冲浪首次亮相东京奥运会之后，充满青春活力的霹雳舞运动（Breaking）将在2024巴黎奥运会上被增设为奥运会的比赛项目。

2024巴黎奥运会还将致力于打造一场“对环境负责任”和性别平衡的体育盛会，将最大限度地合理利用法国现有基础设施以满足95%的承办需要，一切额外建造的设施需符合当地可持续发展的需要，并致力于将碳足迹降低至往届巴黎奥运会的一半标准。