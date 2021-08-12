加入法甲圣日耳曼 梅西首次参加训练

加入法国圣日耳曼（PSG）的足球巨星梅西（Lionel Messi）12日参加第一次训练。梅西何时参加首场比赛？拥有电视转播权的体育电视频道RMC Sport、Canal+、Amazon都在抢转播权。

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这位34岁的前西甲豪门巴塞罗那（FC Barcelona）球星从7月在阿根廷拿下美洲杯（Copa America）冠军后，至今还未下场踢球，他12日以一些简单体能训练，展开在新东家圣日耳曼的首次训练。

梅西11日在圣日耳曼主场王子公园体育场（Parc des Princes）亮相时说，“我已经将近一个月没上场了，我需要在体能上做好准备，我希望能尽快准备好，因为我等不及要踢球了”。

法新社报导，梅西身穿圣日耳曼球衣首次上场比赛的时间可能不会太快，肯定不会是在圣日耳曼队的主教练波切蒂诺（Mauricio Pochettino）率领球队于斯特拉斯堡（Strasbourg）参加法甲赛事的本周末。

梅西在与圣日耳曼签署两年合约并有续约一年的选择权后表示，我无法告诉大家，我的第一场比赛将在何时，但我可以告诉你们，我迫不及待想开始了，我希望它尽快来到。

此外，圣日耳曼透露，已利用旗下虚拟货币向梅西支付了签约奖金，这个名为$PSG Fan Tokens的虚拟货币原本售价为每个2欧元，目前每个交易价格已超过30欧元。

圣日耳曼并未交代给了梅西多少$PSG Fan Tokens虚拟货币。