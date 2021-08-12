法国内政部长 :法国从7月初起就已经停止遣返阿富汗难民

在德国与荷兰宣布暂停遣返阿富汗非法移民后的次日,法国内政部长在8月12日向媒体证实：法国政府从7月初起就停止了对阿富汗非法移民的遣返。

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阿富汗塔利班已经拿下该国34个地区大城中的第十个加兹尼，距离首都喀布尔仅150公里。加兹尼位于喀布尔到坎达哈主要高速公路沿线，实际上扮演著首都和南部塔利班要塞之间的门户。

法国内政部长说：由于阿富汗战乱, 今年7月11日,阿富汗政府要求欧洲国家在3个月中停止遣返难民。这之后,瑞典和芬兰决定暂停遣返, 而德国,荷兰,与奥地利,比利时,希腊一起要求欧盟同意他们继续遣返.。认为一旦停止遣返将发出错误的讯号，激励更多阿富汗人前往欧盟。不过，随阿富汗情势快速恶化，6欧盟成员国立场开始不一致。德国和荷兰周三改口暂时不遣返；比利时今天则表示无意停止遣返。

据法国媒体报道 :2020年申请在法国避难的阿富汗人达到8886人而占第一位. 在欧盟内申请避难的阿富汗人达到44000人, 占所有申请人的百分之十点六。据欧盟统计机关Eurostat的数字, 从今年初起被欧盟遣返的阿富汗非法移民人数为1200人,其中1000人是自愿的,200人是被强迫遣返的。

欧盟国家中,希腊支持遣返的立场最坚定，移民部长玛他拉奇（Notis Mitarachi）近日表示，希腊密切关注阿富汗的不稳定情势，呼吁欧盟必须积极预防后续可能的问题。玛他拉奇认为，欧盟还没有准备好，若更多阿富汗人前来欧洲，更没有能力再应对类似2015的难民危机。

希腊处于难民危机前线，2015年时，包括叙利亚、阿富汗和伊拉克大量民众穿越地中海抵达希腊，对欧洲社会经济都有很大影响。