面对疫情 马克龙辩护称法国防疫措施民主而必须

法国民众反对疫情威胁下卫生措施舆情不减，反对独裁批评限制自由声音不绝于耳。法国总统马克龙为卫生危机的 "民主 "管理辩护。马克龙在布雷冈松堡主持了一个国防委员会，期间他在镜头前发表讲话，重新动员那些不愿意接受疫苗接种的公民。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，马克龙为卫生危机的 "民主 "管理辩护。马克龙周三在布雷冈松堡通过视频会议主持了一个卫生防卫委员会会议。面对法国海外领地和法国本土局势的恶化，马克龙为延长健康通行证提供理由，并再次呼吁法国人接种疫苗。

马克龙中断了他的夏季度假休息，发起了一项新的疫苗接种呼吁："我们的目标是为所有可以接种疫苗的法国人接种疫苗。要在8月底前至少保持5000万次首次注射的目标"。

在学年开始时，法国将针对学校和高危人群中的年轻人开展疫苗接种活动，为他们提供第三针疫苗。而且，从10月中旬开始，非处方检查将不再是免费的。

据马克龙说，接种疫苗是一种 "防止复发的全风险保险"，他正在为法国人准备一个复杂的健康季节："健康危机并没有在我们后面。我们将带着这种病毒再过几个月。”

在此之前，马提尼克和瓜德罗普将被禁封，波利尼西亚将处于紧急状态。所有来自高危国家的旅行者都必须接受抗原性测试。马克龙的说法，将适应疫情而恢复防疫措施，如延长被批评的健康证...

"在我们的历史上，从未以如此民主的方式对抗过如此巨大的危机：我们公开了我们所掌握的所有数据，并以此作为我们决策的依据。我们做出了决定，这也是民众对总统和政府的期望。”

该报道称，在夏季时段，总统正在显示他的坚定性。

第四次非常严格的疫情防范封锁已经在马提尼克岛开始。随之而来的是海滩、餐馆、非必需品商店的关闭，晚上7点至凌晨5点实行宵禁，以及方圆一公里范围内的行动限制。酒店和度假中心都关闭。因此，法国航空公司已将其最大的飞机包租给马提尼克岛，数百名游客提前离开该岛。