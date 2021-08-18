新冠援助款来了！法国收到欧盟第一笔钱

8月18日星期三，法新社巴黎站表示，法国将于8月19日星期四从欧洲援助计划当中收到第一笔51亿欧元的款项，这是欧洲首次为应对大流行病，共同举债。

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法国经济部长勒梅尔表示， “本周四，法国将从欧洲支持计划中获得51亿欧元的补贴”，“今年秋天将有第二笔50亿欧元到款”。另外，法国的1000亿欧元复苏金当中，“近一半”已开始兑现。

欧盟委员会于6月批准了法国的新冠复苏计划，到2026年将为此给法国提供394亿欧元。这项援助，是欧盟首次联合举债，为各国提供新冠大流行恢复资金，共同体层面金额约为7500亿欧元，之后以赠款和贷款的形式，发放给各成员国。本周，已有西班牙，比利时，卢森堡和葡萄牙等国获得了初始援助资金，其中西班牙拿到的金额高达90亿欧元。

得益于欧盟复苏计划，法国的经济活动水平将从2021年年底，而非2022年年初，回到危机之前的水平，这也是法国国家统计与经济研究所7月的预测结果。

法国将把获得的欧洲援助款项近一半投入生态转型，其中58亿欧元将用于建筑能源改造，44亿欧元用于铁路网络现代化，19亿欧元用于开发无碳氢能源，约80亿欧元将用于公司，学校和行政部门的数字化，其余部分将鼓励就业，支持青年人的学习，支持卫生系统现代化和职业培训计划等等。