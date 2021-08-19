即便不满，法国市长是否有权拒绝接收阿富汗难民？

法国总统马克龙8月19日在推特上发表的一张照片，照片上一名法国士兵抱着阿富汗儿童，在飞机上。马克龙在图片上方写道：“这是我们的荣幸，欢迎”。

8月19日星期四，法国组织的第3架撤侨飞机，载着法国和阿富汗人，于晚上抵达巴黎附近的鲁瓦西-查尔斯-戴高乐机场。

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法国政府在一份声明中表示，这架飞机载有200多人，其中大多数是阿富汗公民。这是自塔利班周日于喀布尔夺取政权以来，抵达法国的第三大批阿富汗人。与其他欧洲国家一样，法国正在积极撤离本国国民和与法国合作过，受到威胁的阿富汗人。法国外交部消息显示，截至目前已经有500人得以离开。

星期四晚间，法国总统马克龙在他的推特账号上发布了一张照片，照片上是一名法国士兵，在飞机上，怀里抱着的是一个阿富汗儿童。马克龙在照片上部写道：这是法国的荣幸，欢迎。

新一批阿富汗人抵达法国，引发了新一轮安置问题的争议。当天晚上，雷恩市市长，左派社会党人阿沛雷在推特上宣布，“雷恩将继续秉持着团结的精神，准备好迎接逃离阿富汗的男男女女，保护他们的生命”。她继续写道：“阿富汗的局势要求我们承担起团结的责任，我们将继续在能力允许的范围内，欢迎他们，采取行动。雷恩市将以谦逊和负责任的态度去做，对得起向我们请求的庇护的人们，而不是忽视野蛮的行径，我们没有权力让阿富汗人屈服于命运”。

和雷恩市一道，格勒诺布尔市，斯特拉斯堡市，圣埃蒂安市等多地市长纷纷宣布准备迎接阿富汗难民，里尔市已经接收了5个阿富汗家庭。然而尼斯市市长则明确表示，他不赞成尼斯做出此类欢迎的举动，并提到了近几年尼斯出现的多次恐怖袭击。

根据电视台LCI的分析报道，虽然市长们纷纷表态，但配合法国进行阿富汗人安置工作的主要机构之一, 法国避难协会方表示，市政府在接收难民问题上的决定权并不大，真正的决策方，仍然主要是国家中央政府各部，具体实施单位则是各级省政府。其他例如发放签证，为避难者提供居所等事宜上，则是受到法国内政部的管辖。而各个市政府，则处于这一决策链条的最下端。根据内政部的信息，市政府可以做的，包括帮助移民儿童申请学校，申请社会住房，申请援助金，促进难民与当地居民之间的沟通对话，互相理解。无论如何，市政府无权驱赶已经获得法国国家居住许可的难民，且若中央政府希望在尼斯市建立一所难民收容站，市政府将不得不执行。然而，在实际操作当中，中央政府，省政府通常会首选与市政府进行沟通。