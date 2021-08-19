拉乌尔：由众星捧月跌至众人嫌？

马赛大学医院传染病研究所以及两个主要的合作伙伴艾克斯-马赛大学和马赛公立医院近期均就著名传染病学家拉乌尔届临退休而公开表示不愿意再与他续约立场，可能导致拉乌尔面临无人“接收”任职的境地。上述机构还表示希望翻过一页，立足未来发展。评论指拉乌尔医生从高度名誉处下跌，凸显毁誉参半。拉乌尔医生因坚持奎宁类治疗新冠病毒引发关注与争议，同时也因为口无遮拦称新冠病毒轻过小感冒，夏季即会无踪影，无须大惊小怪，以及拒推民众疫苗甚至公开说打疫苗毫无作用等表态而引惊讶。

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据雅虎新闻引述Capital报道称，艾克斯-马赛大学和马赛公立大学的校长们希望 "翻过这一页，组织好IHU的未来"。

马赛大学医院传染病研究所（IHU Méditerranée）正在经历暴风骤雨。根据《世界报》8月18日的消息，该研究所的两个主要合作伙伴希望与马赛大学医院传染病研究所所长Didier Raoult分手。艾克斯-马赛大学（AMU）校长Éric Berton和马赛公立医院援助局（AP-HM）局长François Crémieux指出，"需要翻开新的一页，组织好未来二十年的国际大学段前景发展"。他们补充说："我们正处于全球大流行病之中，我们需要这个研究所，需要马赛大学医院传染病研究所这个强大的机构，以及它的研究人员。”

据世界报说，这两个人正考虑在9月份向管理该基金会的董事会发起招标，以便找到这位流行病学家的继任者。其主要原因是这位著名教授的退休，他现在已经69岁了。我们的世界报同行认为，Didier Raoult将于8月底退休，尽管他向AP-HM提出了延续他的工作请求，但公共援助服务机构并不打算批准他的请求。Didier Raoult要求每周能留任，上班两天半，但该机构的医疗委员会（CME）主席说："IHU有足够多的团队人员能填补他的离开。

然而，这两个合作伙伴的立场仍必须得到合作联盟其他创始成员的批准。对于IHU Méditerranée来说，与大学的标准不一样，也就是说，拉乌尔Didier Raoult的年龄和身份本身并不是一个问题。但对于AP-HM的主任François Crémieux来说，"由不再是医院从业人员或大学教授的人指导IHU是不合理的。因此，有必要说服其他创始会员。过去几个月来，新冠病毒疫情会不会加速教授的陨落？合作联盟解释说，拉乌尔的离任在三年前就已经计划好了，但迪迪埃-拉乌尔现在仍然想留下来。

据《世界报》说，地中海国际大学校长与马赛医学界之间的关系不再良好，自从疫苗接种问题被提出后，关系更加紧张。特别是拉乌尔教授和他的一位同事菲利普-帕罗拉最近的一段视频，他们解释说新冠病毒德尔塔变种比起其他变种，"并不那么严重"，而且最重要的是，接种疫苗并不一定有效。而这时，马赛的新冠病毒疫情情况正在恶化。"IHU董事会中的省议会代表Frédéric Collart说："IHU的立场是可耻的，不可接受的。

据该报道，在褪色的形象和疫情不和谐的立场之间，AP-HM和AMU已经决定采取行动。