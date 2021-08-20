阿富汗难民：马克龙能玲珑面对火爆的反对？

法国总统马克龙面临关于阿富汗难民的火爆性争议。评论担心，法国围绕阿富汗难民命运的争议表明，在总统选举不到一年的时间里，有燃烧性的冲击。

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据法新社说，在塔利班占领喀布尔后，法国总统马克龙于周一晚上在电视上向法国人发表讲话。而这一周法国政府面临动荡，政府必须运筹其国民自喀布尔撤离，还要迅速回应对逃离塔利班新政权的阿富汗人拯救做得还不够的指责。

法国总统的一句话激起了辩论："我们必须预防并保护法国免受重大非正常移民潮的影响"，但此话前他却说，他保证法国将尽最大努力 "保护最受威胁的人"。

主要是来自左派的反应很尖锐。"马克龙是法国的耻辱，"环保主义者埃里克-皮奥勒(Eric Piolle)这样指责马克龙，皮奥勒是2022年总统选举的潜在竞争对手。法国法兰西不屈服党说他们 "无言以对"。北部城市里尔的社会党市长奥布里Martine Aubry感到 "震惊"。法国左派指责马克龙紧追右派和极右派，但正是他们呼吁在面对即将到来的 "移民潮 "时要有 "最大的坚定"。

法新社说，马克龙对此很感恼火，邀请 所有花时间评论他的人第二天再花 11分钟的时间听听他所说的话。

周三，法国外交部长让-伊夫-勒德里安因要求塔利班建立一个包容性政府而被反对派称为 "天真"，他对此感到不安。对于政治学家帕斯卡尔-佩里尼奥来说，这种紧张关系反映了 "一种激情政治"，与此同时电视上反复出现喀布尔机场的绝望画面。

在欧洲，接待移民的问题同样是有争议的。特别是在德国，默克尔在2015年向叙利亚人敞开大门的决定破坏了她的阵营稳定。

据佩里尼奥指出，在法国，激辩中总是有RN即极右的国民联盟的阴影笼罩。

据PollingVox的总裁Jérôme Sainte-Marie认为，关于移民的辩论在法国总是 歇斯底里的。"你有反移民的人，他们认为亲移民的人是叛徒或天真，你有亲移民的人，他们把那些想要控制移民的人视为没有心肝。

在政府内部，这种批评被认为是 "不公平的"。马克龙星期二坚持说，"法国是接待最多阿富汗人的国家之一。"而且从那时起，法国总统马克龙在社交网络上对每一架抵达巴黎的难民飞机都发表了欢迎信息。

法新社说，事实上，在“那些想欢迎所有人--这超出我们的能力，和那些不想欢迎任何人--这又不符合我们的价值观 "之间，用MoDem即中右翼的民主运动帕特里克-米尼奥拉的话说，大多数人想捍卫一种平衡的立场，既人性又负责。

但对法国政治学院政治传播学教授菲利普-莫罗-谢弗洛莱来说，"这也是马克龙同时有的限制。”教授分析说，马克龙定位在右边还是左边的问题，是很痛苦的。这位专家补充说，他认为总统的演讲是失败的，马克龙关于移民潮的讲话是 "人们唯一记下的东西"。

据帕斯卡尔-佩里尼奥说"我们看到了右派和左派的局限性，但也看到了总统和总统候选人们的局限性。

因为如果说马克龙尚未宣布他的竞选连任，却也很少有人怀疑他不在2022年4月进行竞选。来自前社会党政府的现总统马克龙被批评者指责立场向右翼转，将继续在右翼阵营吸票。

据PollingVox的总裁Jérôme Sainte-Marie认为，马克龙周一的讲话是 "一场高超的政治做戏"。总统所说正是法国人想听到的，因为看看民意调查就可以明白，有三分之二的法国人认为移民对国家不是一件好事。