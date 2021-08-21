反犹主义惊现法国反新冠健康码大游行

法国连续第六周爆发反新冠健康码大游行，反犹标语有愈发延展开来的迹象。

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8月21日星期六，法国各地连续第六个周末爆发反新冠健康码，反强制接种疫苗大游行，全法有超过200场游行，警方数据称，示威人数在17万5千左右，其中首都巴黎有1万4千人参加，比上一周略有下降。

上周六的游行人数，内政部称略超过21万人，激进团体“黄色数字”统计到近39万人，均比前一周略有下降，但自从7月中旬爆发以来，每周六都未曾缺席，今天斯特拉斯堡有4100人示威，波尔多和图卢兹各有3400人，巴约讷有3000人，尼斯有2500人，南特有2300人，卡昂有2000人，土伦有6000人，蒙彼利埃有9500人参加，马赛有数千名抗议者前往由迪迪埃-拉乌尔领衔的大学医院传染病研究所，人们高唱马赛曲，支持这位争议医生。此前，马赛公立医院方宣布，不希望继续任命69岁的拉乌尔担任感染科的负责人，示威者称，这是对拉乌尔可耻的驱逐。

示威者谴责政府“变着花样推行强制接种疫苗政策”，谴责政府考虑给未满12岁的公民接种新冠疫苗。目前法国处于夏季假期的尾声，9月开学后，家长与学校面临极大防疫压力，一些示威者称，作为祖父母或者父母亲，呼吁政府“不要强制孩子打疫苗”，“放过孩子”。一些家长解释说，尽管疫苗风险很小，但仍然是有风险的；还有一些家长等待法国国产疫苗上市，因为将更加清楚疫苗的构成。

截至目前，法国每10个人当中，就有7个人已经至少接种了一针新冠疫苗，平均每10个人当中，就有6人完成了疫苗接种。12到17岁的青少年当中，55%已经至少接种了一针。政府设定的目标，是八月底，给5000万人接种第一针疫苗。

目前，新冠通行证已扩展到巴黎地区和法国南部的一半区域，120多家大型购物中心和商店要求人们出示健康码，才可入内。 这可以是接种疫苗完毕的证明，可以使不超过72小时的抗原测试证明，或过去六个月的康复证明。

本次全法示威当中，法新社还注意到了一个愈发普遍化的现象：示威人群当中不乏反犹标志，一些抗议者使用黄色犹太星，标语牌也被画上了疫苗注射器形状的万字符，还有人举着的牌子上写着：“是谁控制着媒体？”“是谁应该为卫生危机负责？”“谁？撒旦！”等等具有反犹色彩的话语。还有一些示威者将新冠通行证称之为“纳粹通行证”，大大降低了纳粹的严重性。

事实上，从疫情开始，就有涉嫌反犹的言论攻击前卫生部长布赞和她的丈夫列维，卫生总干事萨罗蒙，宪法委员会主席法比尤斯等人。协会和专家们指出，需要警惕反犹太的仇恨正在游行当中，变得司空见惯。9月8日，一名极右翼政党前成员的德语教师将为自己涉嫌反犹的言论上法庭，她曾在梅斯市的游行当中，质疑如今的新冠与疫苗，和多名身居要职的法国犹太人士之间的关系。反种族主义与反对反犹国际联盟主席斯塔西表示，“阴谋论使得人们抗拒疫苗，这些阴谋论也开启了反犹主义的大门”。欧洲犹太组织已经向法国各大示威游行当中派出人员，尽可能多地搜寻反犹证据，以便诉诸司法。