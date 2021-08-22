勒芒24小时“耐”拉力赛：丰田又夺冠

日本车丰田今天拿下法国勒芒24小时汽车拉力赛冠军。这是丰田车自2018年以来，第4次夺冠。但夺冠的丰田7号车，曾在2017年、2019年和2020年都不走运，与冠军失之交臂。

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据法新社今天报道，丰田夺冠车N.7，最终在22日周日的勒芒24小时耐力赛中没有遇到麻烦与多少激烈挑战而拿下了冠军。对于日本品牌车来说，这是第四次在勒芒经典赛事中获胜，也是自2018年以来连续第四次获胜。

夺得亚军的N.8丰田赛车由瑞士车手塞巴斯蒂安-布埃米（Sébastien Buemi）、日本车手中岛一树（Kazuki Nakajima）和新西兰车手布伦登-哈特利（Brendon Hartley）的拉力驾驶。第3名由比赛中唯一的阿尔卑山地车，N.36赛车获得，由法国人尼古拉斯-拉皮埃尔（Nicolas Lapierre）、马修-瓦西维尔（Matthieu Vaxiviere）和巴西人安德烈-内格罗（André Negrao）轮流驾驶。

这是第89届的比赛。今年比赛在8月底而不是通常的6月中旬举行，原因多是为了等待疫情禁令松绑，可以有5万名观众入场观战。而这个数字只是通常比赛观众人数的20%，去年此一比赛甚至因疫情而被取消。

今年比赛于8月21日周六16:13开赛，今天同一时间结束。丰田7号车从赛地杆位发车，在潮湿的赛道上，从一开始就控制了比赛。无论是雨天，还是最初几个小时的慢速穿行，还是晚上的偏航，以及周日早上的加油问题，似乎都没有让丰田N.36赛车陷入危险。

丰田三次冠军得主N.8赛车在第一个弯道被憋，而后无力赶过比第二名更好的位置。

值得一提的是，编号N.84赛车的两名车手高位截瘫，即来自日本的青木琢磨和来自比利时的Nigel Bailly，他们获得了第32名。

世界耐力车锦标赛（WEC）将以在巴林举行的两场比赛结束其2021赛季，即10月30日的六小时比赛和11月6日的八小时比赛。下一届勒芒24小时耐力赛将恢复到2022年6月11日至12日这一惯常日期。