投身二战的美国明星：法国宣布第一位黑人女性迁葬先贤祠

美联社8月22日星期天报道称，美国出生的歌手和舞蹈家约瑟芬-贝克的遗体，将迁葬于巴黎的先贤祠，她将是第一位获此荣誉的黑人女性。

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巴黎人报当天报道，称法国总统马克龙决定于11月30日为此举行一场仪式，总统府证实了该报的报道。先贤祠当中，有哲学家伏尔泰，作家维克多-雨果，和其他法国知名人士。先贤祠当中的女性，有犹太人大屠杀幸存者韦依，她法国最受尊敬的政治家之一，于2018年葬入先贤祠；在第二次世界大战期间，与法国抵抗军一同作战的两名女子也葬入了先贤祠；还有就是诺贝尔化学奖得主，玛丽-居里，也在其中。约瑟芬-贝克将成为第6位进入先贤祠的女性，她也是第一位获此荣誉的艺人。

约瑟芬-贝克出生于美国密苏里州的圣路易斯，在20世纪30年代成为巨星，特别是在法国，她在1925迁居法国，当时的她正在寻求逃离美国的种族主义和种族隔离。在巴黎，贝克很快就以她的"香蕉裙"舞蹈而闻名，并在香榭丽舍大街剧院等地引起了轰动。1937年与实业家让-莱恩结婚后，她拿到了法国护照。第二次世界大战期间，她加入了法国抵抗运动，收集了她在派对上遇到的德国官员的信息，并利用自己的明星身份，将隐藏在内衣中的信息带到英国和其他国家。作为一名民权活动家，贝克参加了1963在华盛顿的就业与自由游行，站在马丁-路德-金身边，见证了他的"我有一个梦想"的演讲。1975去世后，贝克穿着法国军装，带着她在战争期间作为法国抵抗运动成员所获得的奖章，埋葬在摩纳哥。