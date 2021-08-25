UTMB环勃朗峰超级越野赛TDS组：捷克跑者夜间遇难，挪威选手夺冠

8月24日星期二15点出发，从意大利奥斯塔的库马约尔至法国萨瓦省的环勃朗峰超级越野赛之“萨瓦公爵足迹寻踪”（sur les Traces des Ducs de Savoie）组别（TDS®）出现严重事故，一名来自捷克的年轻男性跑者途中坠落数十米，抢救无效身亡。环勃朗峰超级越野跑共分6大组，本周五的UTMB®组将如期举行。

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8月25日星期三环勃朗峰超级越野赛主办方消息，当天零点25分，组委会得到消息，一名参加“萨瓦公爵足迹寻踪”组别（TDS®）的35岁男性跑者在小镇圣莫里斯海拔超过2000米的“普拉格南过道”下行时，于赛段62.3公里处从陡峭小径坠落数十米。萨瓦省法国国家高山武警队指挥官帕特里斯-里布进一步介绍称，零点45分左右，高山武警队乘坐直升机抵达事发现场，帮助已经在现场的越野跑急救小组，对跑者进行急救。与高山武警队一同抵达的医生试图对他进行复苏工作，但发现其已去世。目前，阿尔贝维尔检察院对此事故已开启起因详细调查。组织方称，事发地段此前多次进入赛程，有安全防护，也配备了救援队，以备万一。

事发后不久，鉴于救援时间需求，考虑到其他跑者的安全，组织方要求1200名抵达该区域的跑者掉头回转，重新下行至小镇圣莫里斯，后乘大巴车抵达霞慕尼。其余293名已经跑过事发点的跑者则继续比赛，抵达霞慕尼的终点站。挪威跑者Erik-Sebastian Krogvig领先两名法国选手，当天早10点20分夺冠，称抵达终点100米处才得知这一悲剧发生。他表示：“每一场户外活动都有风险，我们总是祈祷此类事件不会发生，但很不幸，有时候它就是会发生，这令人悲伤”。

“萨瓦公爵足迹寻踪”组别（TDS®）总赛程145公里，跑者们需要攻克9100米的海拔高低差，是该地本周最重要的两场山地越野赛事之一，另外一场，即环勃朗峰越野跑（UTMB®）将如期举行。组织方在公告中，称因此事故感到极为悲痛，向遇难者致以哀思，向其亲朋表示慰问。出于隐私保护，并未透露更多此位捷克遇难跑者的身份信息。