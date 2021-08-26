UTMB环勃朗峰越野跑：访巴黎熊猫跑友会传奇“温叔”

环勃朗峰超级越野赛之TDS组（萨瓦公爵足迹寻踪组）35岁捷克男性跑者夜间坠落不幸遇难，跑者们在次日集体默哀。明日8月27日星期五早9点，CCC组别跑者从意大利库马约尔启程，UTMB组别则在当日17点从法国霞慕尼出发。

广告 继续浏览后续

法国巴黎（熊猫）跑友会（Running Panda)协会负责人、1977年中国恢复高考后第一批进入清华大学的校友温叔（化名），将在27日加入UTMB组别参赛大军，重启他因新冠疫情而停滞的挚爱越野跑。

赛前傍晚的微凉山风中，记者有幸在环勃朗峰超级越野跑志愿者的相助之下，和温叔会面。身着浅黄UTMB衬衫，头戴深蓝色鸭舌帽，温和矍铄的温叔正是热情介绍的志愿者所叙述的形象。

1985年硕士毕业，旅居法国三十余载，这位法国华人跑友圈的知名人士与如今的UTMB中国品牌形象大使之一运艳桥相熟，在母校清华大学校庆时组织纪念长跑…告别香烟，爱上跑步，从公路跑转变到越野跑，让山峦和奔跑成为了如今的挚爱。2010年前后，温叔与几位华人跑友一道在网络相约，线下约跑，巴黎（熊猫）跑友会（Running Panda）从初具规模，发展至今已有400多名成员，今年参加环勃朗峰赛事者就有十多位。

巴黎新冠疫情封城限足期间，民众的出行自由曾极大收缩，外出距离住所的公里数有着严格限制。随着防疫政策演变，出行自由的放开，2019年曾参与30多场比赛的温叔也在2021年找回了山间奔跑的自由。跑友们有人转行后渐行渐远，有人离开法国，返回中国定居，但无论年龄或性别，总有一群爱跑者，在塞纳河边，或环绕巴黎奔跑着。就像温叔所说，跑友们常常在跑步之余，分享其他各类生活爱好，人生多种乐趣有友共享，可谓乐事。今年温叔希望自己能够顺利完赛，而晚22点霞慕尼终点站附近为偏后抵达的跑者们响起的热烈掌声和欢呼声，也正彰显着大众参与，挑战自我，并不仅限于精英的环勃朗峰超级越野赛事精神。正如发起人之一凯瑟琳-波莱蒂当天在介绍精英运动员之前所说：“我对跑者们的成绩表示敬意，也对所有跑者们奔跑时诠释的精神致敬，无论其成绩如何”。