马克龙出访爱尔兰 阿富汗议题如影随形

尽管马克龙在爱尔兰访问，仍然陷入阿富汗危机阴影之中。8月26日星期四，伊斯兰国恐怖组织声称在喀布尔机场发动了致命的恐怖袭击。法国总统远在都柏林，阿富汗议题却没有远去。马克龙虽被反对派批评，但想再次显示他是阿富汗议题掌舵人。

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据本台在都柏林的特约记者Valérie Gas今天报道称，面对政治对手的攻击批评，法国总统马克龙试图将这些攻击视而不见。马克龙说：“政界一部分人说我们很天真，有一部分人说我们没有人性，所以我们必须正确得当。”

在马克龙的回击火力范围内，既有左派，但也有右派，尤其是右派的总统候选人贝特朗。贝特朗不停地质疑他对阿富汗危机的管理。因此，在都柏林，马克龙与爱尔兰总理一起的时候，也要努力保持其高于政治斗争的姿态。

据马克龙称，一位总统在面对极端困难的情况下，不得不做出诸如关闭法国驻喀布尔大使馆这样的选择。“鉴于安全原因，法国大使将暂时不驻留阿富汗。”

法国总统承诺将继续尽一切可能，努力使处于危险中的阿富汗人脱险。应对人道主义紧急情况是埃马克龙的首要目标，他还继续声称需要为阿富汗危机的其他后果做准备。

据马克龙说，我不希望法国遭受难民的压力，我在这个问题上从来没有使用过夸夸其谈的词汇。我们知道，会有迁移民问题，会有非法现象。

但马克龙希望表明，无论付出什么代价，他都不会偏离他在阿富汗的既定路线。