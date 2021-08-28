环勃朗峰越野赛UTMB组François D’Haene冠军归来 法国包揽前三

2021年环勃朗峰越野跑UTMB组（170公里，累计海拔爬升1万米）冠军在8月28日13点47分的霞慕尼产生：三届冠军François D’Haene以20小时45分59秒第四次夺冠。本届UTMB组法国三色旗飘扬，前几名冲线者当中，法国选手占据大半壁江山，前三名更是法国跑者包揽（第二第三分别为Aurélien Dunand Pallaz和Mathieu Blanchard），这是该组历史上的首次。

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35岁的François D’Haene出发时即是夺冠热门，在夜间拔营时冲至前列。美国选手Jim Walmsley过库尔马约后退赛，此时François D’Haene夺冠几成定局。

实时动态监测数据、终点站热烈的气氛和对François D’Haene的滚动介绍之下，围满广场的几万（志愿者方估测数据）观众提前为François D’Haene欢呼。2012年、2014、2017、2021年UTMB组冠军入手，他自此成为该组夺冠次数最多的跑者。

François D’Haene今年早些时候在美国硬石越野赛夺冠，本次首位抵达UTMB终点后，他表示：“两场比赛，都以很好的方式结束，我的自我挑战目标已达成，这令我非常满意。这是一场高强度的比赛，但这或许是天公最为作美的一次了…比赛过程当中我多次见到了我的孩子们，我的家人就在那里支持我，这一切都令人难以置信”。