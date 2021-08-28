阿富汗撤人：法国也结束撤离行动

一些西方国家宣布已经结束在喀布尔的撤离行动，法国昨天晚上加入其中。一个法国代表团周四在多哈与塔利班官员会面。他们讨论了喀布尔机场的情况，因为8月31日即将到来，美国将在这一天永远撤出其军队。

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据本台报道引述法国外交部的说法，"最近几天在喀布尔和多哈与塔利班进行了接触，以促进正在进行的疏散行动。” 在这些接触之后，塔利班发言人在推特上说，在商业航班和机场民用部分重新开放之后，每个拥有合法证件的阿富汗人都可以出国旅行。

周三在卡塔尔举行的另一次接触会议上塔利班已经向一名德国外交官做出了这样的承诺。据塔利班发言人还指出，"全国各地已经恢复了和平，儿童已经回到学校，媒体也在运作。对塔利班来说，获得部分国际社会的信任是至关重要的。”

据该报道，法国则保证，在满足一些条件之前，巴黎不会承认塔利班政权。在宣布这次接触之前，法国欧洲事务国务秘书克莱门-博纳被问及时回答承认，外交、国际关系中有时需要在 "坏的选择之间做出选择，以尽可能地捍卫法国的利益和价值。”

美国拒绝自己或其盟友立即承认塔利班政权。据白宫发言人珍-普萨基（Jen Psaki）在一次新闻发布会上说："我想非常清楚，美国或我们的国际伙伴并不急于做出任何形式的承认。” 但该发言人称，美国与塔利班保持经常性的联系。

在喀布尔机场发生至少有85人死亡，另有数十人受伤的自杀式爆炸事件后，成千上万的阿富汗人仍在等待逃离阿富汗。据五角大楼称，撤离行动已经在非常紧张的情况下进行，仍然受到新的"具体和可信的攻击 "威胁。

在塔利班占领喀布尔的两个星期里，美国报告已有超过10万人被撤离。虽然外国军队将于8月31日星期二离开阿富汗，但至少还有5,400人仍会抵达喀布尔机场。这个数字是一位美国将军在五角大楼的新闻发布会上给出的。根据这位官员的说法，在最后一刻之前都可以乘坐军用航班进行撤离。这个8月31日最后期限，促使许多国家在本周加速撤离其国民和受到塔利班政权威胁的阿富汗人。

在德国、荷兰、加拿大和澳大利亚之后，其他国家也在周五宣布结束其撤离行动，包括意大利、西班牙、挪威和瑞士。预计伦敦也应当宣布结束撤离行动。

巴黎应在周五晚上关闭了空中走廊，但法国欧洲事务国务秘书克莱门特-博纳说，撤离行动可能持续，但他对机场的安全状况仍持谨慎态度。

昨天，第十三架航班于周五上午从阿布扎比抵达鲁瓦西，机上有260人，大部分是阿富汗人。第十四个航班应在傍晚抵达，机上有近200名人。