马克龙抵访伊拉克 缔结地区反恐保证

法国总统马克龙今天开始对伊拉克进行为期两天的访问。第一天将在巴格达与伊拉克领导人举行会谈，并出席与伊拉克邻国举行的地区峰会。然后他将前往该国北部，前往摩苏尔和埃尔比勒。此行将重点关注地区紧张局势和对伊斯兰武装组织的打击。此行是马克龙今年内第二次访问，法国总统府称地区稳定反恐关系到法国的地缘政治利益。

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据本台报道说，这是马克龙在一年的时间里第二次访问伊拉克。"据爱丽舍宫的解释理由是："伊拉克是一个关键国家，是中东稳定的关键一环。即使邻国伊朗也逐渐重视伊拉克的影响，土耳其正在与库尔德独立战士作战。伊斯兰恐怖组织武装团体仍然存在。”

伊拉克目前充当伊朗和沙特阿拉伯之间的调解人。马克龙希望强调的正是伊拉克的影响潜力。马克龙希望 "促进伊拉克成为一个合作的空间，而不是一个对抗的空间"，马克龙解释说，"通过促进对话降低紧张局势"。

本周六8月28日应当在巴格达举行一次地区峰会，该地区多个国家的代表以及马克龙都将出席。该会议有爱丽舍宫促进与参与组织之功，据称目的是促进该地区的对话和稳定。在这个几十年来被战争和冲突震撼的国家，这是一次重要的会议。

据该报道，伊朗、沙特阿拉伯和土耳其等地区国家领导人被邀请。但这一倡议的成功将首先取决于区域国家出席本次峰会上的级别。对马克龙来说，地区稳定还取决于对伊斯兰恐怖组织武装团体的打击。西方国家在阿富汗的失败阴影将笼罩着这些讨论。

据总统府说，"形势变化，我们不能回避对阿富汗的思考。我们必须从不同的经验教训中学习。"在巴格达，马克龙将保证法国在打击伊斯兰国组织方面的持久承诺。"法国总统府还表示："与萨赫勒地区一样，这是一个关系到我们邻国和我们国家安全的问题。”

针对此次会议，伊拉克人是怎么想的？这样的会议已经几十年没有在巴格达举行了，甚至更久，这表明了这次活动的重要性。然而据本台在巴格达的记者卢西尔-瓦瑟曼（Lucile Wassermann）报道说，伊拉克人只是在会议举行的前几天才被告知这次会议。许多人仍然对这次会议感到困惑：他们说，如果该地区的国家相互交谈并找到共同点，那就更好了。

但对伊拉克来说，真的会有什么具体的好处吗？批评认为，这是不太确定的，或者至少对民众来说不是。因为在政治方面，这次有法国总统出席的地区会议，无疑将提高伊拉克总理的国际地位。在伊拉克立法选举前几周，当他的形象在国内舞台上受到越来越多的争议时，穆斯塔法-卡齐米正在将他的国家树立为一个调解人，能够确保该地区的稳定。这是伊拉克在最近的历史上没有承担过的角色。据伊拉克当地批评说，稳定远不是在其伊拉克的领土上获得的。