喀布尔撤离行动结束 但后续仍需妥善进行

对冀望逃离塔利班新政权的阿富汗人的空运工作于周六昨天进入最后阶段，距离8月31日美军撤出阿富汗的最后期限仅有几天。法国也结束撤离行动。但在那些无法在未来几天内撤离的人中，有些是法国军队的前合作辅助人员或翻译。面对时间的流逝和不可能通过机场离开阿富汗，他们正在考虑其他解决方案。包括秘密越过邻国的边界撤离。

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据本台报道称，在喀布尔的哈米德-卡尔扎伊国际机场，许多国家已经完成了撤离行动。西班牙、澳大利亚、德国、加拿大和意大利（其最后一架飞机于周六已在罗马降落）都已作宣告。以接待了近5000名阿富汗撤离民众，意大利是接待最多阿富汗人的欧盟国家。

英国也在周六宣布其撤离行动已经结束，称少数阿富汗平民仍可登上运送外交和军事人员的最后一架飞机。伦敦说，它已经疏散了超过14,500人，但承认它未能让所有人离开：约150名英国人和约1,000名阿富汗人仍未能跟上撤离行动。

据该报道，法国总统克龙在伊拉克出席一个地区峰会时说，法国实施的空运行动于8月27日星期五结束，已使2834人撤离。据马克龙在一次新闻发布会上说，详细而言，自8月17日以来，已有142名法国人、17名欧洲人和2600多名受威胁的阿富汗人从该国撤离。据马克龙说，大约15个航班运输撤离的法国与阿富汗民众经抵阿拉伯联合酋长国第一站，这些撤离行动方得以进行。

巴黎没有披露仍滞留在阿富汗的名单及人数。但马克龙证实，目前正在与塔利班进行讨论，特别是为了允许在8月31日的最后期限之后继续撤离，届时最后一批美国士兵应离开阿富汗。

据该报道，法国因此寄希望于卡塔尔的帮助，卡塔尔据指与塔利班有良好关系，据马克龙透露，"有可能安排空运业务或重新开放某些航空公司"，法国总统也透露利用巴格达峰会的机会，他与卡塔尔方面就这一问题进行了私人会晤。马克龙继续说，这将允许在与塔利班谈判的框架内进行有针对性的撤离行动，并由他们来保证安全可行。

据该报道，在那些无法在未来几天内撤离的人中，有些是法国军队的前合作人员或翻译。面对时间的流逝和不可能通过喀布尔机场离开阿富汗，他们正在考虑其他解决方案，包括特别是要秘密越过邻国的边界。

据前阿富汗辅助人员协会主席阿德尔-阿卜杜勒-拉齐克（Adel Abdul Raziq）报告说，"他们完全感到失望和绝望。他们已经向法国大使馆通报的所有地址发送了许多信息，但没有人回答他们。我请求法国政府找到一个解决方案，以拯救在阿富汗的人和他们的家人的生命。”

据法国24台驻喀布尔特约记者西里尔-帕扬（Cyril Payen）告诉RFI，"事实上，你只要在城市里走一圈，在每个街角都能看到他们的身影，他们的脸上实际上显示绝望、不甘心。对某些人来说，还有愤怒。数以千计的阿富汗人被抛在后面，他们从8月29日星期天起就明白，他们不会成为这个已经进行了几天的巨大空运撤离行动的一部分，他们被抛弃了，尽管对许多人来说，他们有文件使他们完全有资格受到美国、法国和整个西方的欢迎。”