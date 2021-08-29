巴黎市内从30日起汽车限速30公里/小时

从8月30日开始，巴黎市区内大小街道将把50公里/小时的限速调低至30公里/小时。除巴黎香榭丽舍大道、元帅大道（Boulevards des Maréchaux）等主要交通干道之外，巴黎市区的绝大部份路段都将被这一新规覆盖。据《巴黎人报》最新民调，59%的市民支持车速改为30公里/小时。持反对意见的人，特别是出租汽车司机表示：50公里/小时已经是可接受的下线；30公里/小时的车速简直像蜗牛在爬，还不如骑自行车。

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其实，在巴黎市区骑自行车和“乘”电动滑板车的人几乎多了一倍。政府在城区开辟的的自行车道也越来越多。车速减慢减少交通事故、给行人提供更多的安全感、减少噪音，甚至减少污染，这都是市政府推出再降低车速的理由。但有专业人士也表示：车速降至30公里/小时，减少空气污染的说法是不科学的。

政府在大力推行车辆限速的方案时把环城路排除在外。环城上仍保持了70公里/小时的限速。

法国东南部城市格勒诺布尔和西北部城市南特从去年试行了城区限速30公里/小时的城市规划方案。记者在采访南特市第一副市长阿塞赫 (Bassem Asseh)时他表示：大部分民众对车辆降速措施表示大力支持，特别是街上行人。至于汽车司机，他们刚开始的时候不太习惯，但是慢慢地，他们开到市中心就会不由自主地放松油门。

南特市第一副市长阿塞赫还对记者表示：在市区内，车速太快，行人和司机有一份分神就容易出公路交通事故。据南特交通部门的统计，去年一年，市区内降低车速使得人身事故减少约 25%。