马克龙：阿富汗仍有“数千人需要受到保护”

法国总统马克龙周末抵达伊拉克首都巴格达，参加巴格达合作与伙伴关系会议。8月29日，马克龙接受了电视一台和LC1联合专访。在联合专访中，法国总统表示，他认为塔利班接管后抵达欧洲的阿富汗移民不会像 2015年叙利亚战争后那么多。他希望设法继续撤离需要得到帮助的阿富汗人。

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总统马克龙表示：2015年叙利亚冲突导致约400万难民逃往邻国寻求庇护。我并不认为会再经历2015年时的情况。因为阿富汗并不是叙利亚，这些年来，外移的阿富汗人一直没有停止。

法国总统马克龙在接受电视一台和LC1联合专访时表示：可以肯定的是，会有很多阿富汗人试图去欧洲。这给欧洲的接待能力带来压力。

法新社报道说，2015年，欧洲遭受了非常严重的移民潮，特别是叙利亚战争引发的移民潮，引发了欧洲的强烈动荡，加剧了成员国之间在移民压力分配上的危机。

法国承诺保障所有阿富汗人、尤其是妇女和女童的人权，并向法方提供过帮助的的平民提供人道主义援助和支持。法国总统表示：阿富汗仍有“数千名人需要受到保护”。总统表示：在撤离人员工作上我们已经尽了最大的努力。

法国总统还表示：我们将与我们的合作伙伴一起，通过与塔利班谈判，逐步建立解决方案。马克龙此前证实，正在与塔利班商讨，允许在8月31日的最后期限之后继续撤离需要帮助的人员。法新社表示： 法国正式结束了撤离行动；美国方面也在加紧撤离。尽管面临来自国内和国际上要求延长阿富汗撤离行动最后期限的压力，美国总统拜登坚持在他的8月31日最后期限之前完成美国在阿富汗的撤离工作。

法国总统马克龙在专访时表示：不要把恐怖袭击的危险和移民混为一谈。马克龙表示：近几年来，在法国发生的袭击事件更多是孤立的事件；多来自外部影响；并不是来境外有预谋的袭击。马克龙总统最后表示：我们会加强监控机制；与盟友合作；与遭受过恐怖袭击友好国家合作；例如伊拉克。