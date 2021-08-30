法国健康证政令性措施今天迈进面向公众的单位

从今天起，法国所有与公众有接触的机构单位的工作人员都必须出示打疫苗或检测正常的健康证。尽管这项措施并不总是受到欢迎，特别是在餐馆部门，对顾客实行管制已经引起争议，而且法国连续6个星期周末都有数万人游行抗议呼吁抵制，健康证正在稳步扩大实施疆域。与此同时，法国新冠疫情远远没有结束，变种的病毒仍然威胁法国民众的健康。

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据本台报道称，法国所有接待公众的机构与雇员需具有健康证措施今天开始生效。在已经要求顾客出示健康证的地方，员工也应具有健康证措施于8月30日生效，但政府承诺给 "一周的灵活性、教育、磨合、宽容"。

证明接种疫苗的二维码，72小时以内的新冠肺炎病毒阴性筛查，或6个月以内的染疫康复证明，现在所有在需要顾客提供健康证的单位工作的雇员、志愿者或分包商，没有这些健康文件之一就不可能去工作。

总共有180万法国人受到这项新措施的影响。他们中的大多数是酒吧和餐馆、休闲和文化机构的雇员，但也有在百货公司、超过20,000平方米的购物中心或公共交通部门工作的人。

这项措施并不总是受到欢迎，特别是在餐饮业，对顾客的连续限制和控制的实施已经受到争议，并引起了一定程度的抱怨。

该报道称，位于巴黎19区的一家餐厅就是如此。在最近几周，这里客户一直很少。除了天气不好，也有疫情因素。餐馆老板奥利维尔对过去一年半里要实施的成倍增加的规则感到不知所措，并对不得不在顾客面前扮演警察感到不快。这项影响到他的雇员的新措施受到了新的怀疑。

他说："我自己还没有注射过两剂疫苗。这需要时间。设定这样的最后期限有点轻率。作为一个餐馆老板，检查我的顾客或我的员工不是我的工作。因为没有接种疫苗而暂停工作，甚至能够让一个人失去工作，这令人难以置信。这是闻所未闻的。”

再往前走一点，在一家美容美发沙龙里，名字叫欣达的她为医院里的高危人群服务。从现在起，她也必须出示健康证。她很乐意接受这一点。她说："我有责任首先保护自己，然后再保护其他人。这很重要。"

对于她的客户萨菲亚来说，这也很重要："如果她没有接种疫苗，我就不会来。我认为有一种意识都是如此。在不知道自己是否是新冠病毒阳性的情况下，他们不会冒险去工作。我这就放心了。

拒绝对其雇员进行检查的雇主最初将面临7天的行政关闭，如果再犯，将被罚款9,000欧元。无法向经理出示通行证的员工可以请假或被分配到远离公众的新工作。然而，如果无法做到这一点，他们的就业合同将被暂停。

然而，也有一些例外，比如那些在公众无法进入的区域或在开放时间之外工作的人。从事紧急业务的工人或送货员也不受影响。这同样适用于那些只提供外卖销售的人。

不过，现在如果没有珍贵的健康证，就不可能续签合同。