法国总统马克龙寻求外交新进击得分

法国总统马克龙星期天在结束对伊拉克的访问时接受了法国私营的TF1频道的电视采访。马克龙介绍了国际问题的最新情况，着重谈及阿富汗的局势。法国自周五晚间就结束了对阿富汗的撤离行动。本台报道称，马克龙正在尽力使法国人的注意力集中在他对阿富汗危机的管理上。

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法国秋季政治开启来临，马克龙正着力外交进击。据本台报道称，占领媒体领域是马克龙于8月16日的庄严讲话辩护的一种方式，在讲话中，他以一种有点出乎意料的方式在法国人大假兴头时却向法国人解释了塔利班在阿富汗重新掌权的后果。这场演讲的效果是围绕他关于防止非正常移民潮的言论引发了一场争议。从那时起，马克龙对这个问题的干预成倍增加，似乎要让法国人民一步步参与总统对这场危机的管理。

仅在周日，马克龙上午面对“星期天报”，晚上接受“TF1”的采访，分别解释他对形势的分析。信息很明确：所有政治争议重起、夏季大学、总统候选人的唇枪舌剑、以及政治的 "小诡计 "，统统都远离总统的关切。马克龙担心世界的命运、关注持续的恐怖主义威胁。

在谈吐时，总统顺便澄清了他在阿富汗问题上的政策，马克龙强调了国际大事的要点。

据马克龙特别解释说，“是的，法国正在与塔利班接触，但这是为了试图组织人道主义行动，以撤离受到威胁的阿富汗人。法国将在联合国敦促建立一个保护区，以允许这些行动展开。 另一方面，这并不预示着法国要承认塔利班政权。” 据总统说，他提出了不可谈判的条件，包括尊重妇女的权利等。

据该报道说，阿富汗危机给了马克龙重申法国国际行动准则的机会，解释法国在马里的军队撤出与阿富汗议题是有不同之处，因为法国 "仍然致力于萨赫勒地区的反恐"。

马克龙也试图淡化他对阿富汗人移民欧洲的风险评论的说法。马克龙认为，无论如何，阿富汗的情况不会与2015年的叙利亚难民潮潮相提并论。