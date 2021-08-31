法与澳首次推出2加2联席会议机制 促进印台地缘政治合作

法国欧洲和外交部长让-伊夫-勒德里昂与法国武装部队部长Florence Parly出席30日在澳大利亚举行的法国与澳大利亚2加2联席会议。澳大利亚外长佩恩与澳大利亚国防部长彼得-达顿出席会议。这是法国与澳大利亚第一次举行两国外长与国防部长联席会议。会议涉及印太地区与国际热点，并关注台湾与新疆议题。

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据澳大利亚外长佩恩推出该会议的联合声明称，在首届澳法外交和国防（2+2）部长级磋商会议上，两国部长们思考了我们的战略伙伴关系在促进开放和包容的印度洋-太平洋地区以及支持长期安全和繁荣的基于规则的国际秩序方面的优势。这些讨论建立在莫里森总理2021年6月应马克龙总统的邀请对巴黎进行正式访问的基础上，两位领导人在访问中就共同的双边、区域和全球优先事项达成一致。

部长们重申了支撑双边关系的共同价值观、利益和原则，这些都体现在《澳大利亚和法国加强战略伙伴关系联合声明》和《澳法关系愿景声明》中。他们同意发表一份关于澳法倡议（AFiniti）的报告，以强调合作活动的深度和广度。部长们重申了区域合作对于克服COVID-19及其三角洲变体在印度-太平洋地区的健康和经济影响的重要性，并同意继续支持区域国家的应对措施，包括通过及时和公平地分配安全和有效的疫苗，以尽快实现整个太平洋地区和全球的全面覆盖。他们重申，为实现这一目标，他们共同支持ACT加速器和COVAX设施，包括通过疫苗剂量分享承诺和提高生产能力。

据佩恩指出，部长们强调，必须立即加强全球应对措施，以应对气候变化和环境退化。他们再次承诺全面落实《巴黎协定》，并在缔约方大会第二十六届会议之前加强全球行动，使其经济去碳化，在可再生能源方面开展合作，实现公平过渡。部长们特别欢迎在零排放和低排放技术方面的合作，包括氢气，并期待着对清洁能源转型的进一步投资。他们还重申，他们决心在《生物多样性公约》第十五次缔约方会议上达成一个雄心勃勃的生物多样性保护框架。

双方承诺打击利用新冠病毒危机推进地缘政治野心的努力，包括应对外国干预、虚假信息和恶意网络活动的升级。澳大利亚和法国将进一步合作，通过制定共同的规则将国际法应用于数字技术，确保更强大和更稳定的基础设施免受网络攻击。部长们承诺促进经济开放，反对胁迫性经济行为，因为这些行为破坏了基于规则的国际贸易。

澳大利亚和法国同意开展合作，维护多边体系的完整性，保护国际规则、规范和价值观。部长们承诺确保多边机构符合目的，公开透明，对成员国负责，不受不当影响和政治化。他们重申将继续参与法国和德国发起的多边主义联盟。

据佩恩说，法国与澳大利亚双方同意共同努力，促进其共同的民主原则，捍卫人权的普遍性。

就阿富汗当前议题，澳大利亚外长称，作为多年来致力于帮助阿富汗建设其未来的伙伴，法澳部长们对日益加深的人道主义危机表示关切。他们以最强烈的措辞谴责8月26日发生的袭击事件，并与阿富汗、美国和英国的朋友一起哀悼他们的可怕损失。双方都呼吁塔利班停止所有针对平民的暴力，尊重国际人道主义法律和所有阿富汗人，包括妇女和女孩应享有的人权。他们呼吁塔利班履行承诺，允许希望离开该国的阿富汗人和外国公民安全和不受阻碍地离开，包括在2021年8月31日之后。双方都强烈支持国际社会8月29日和8月15日的声明，并同意任何未来的阿富汗政府必须遵守阿富汗的国际义务，并承诺保护其免受恐怖主义侵害；保障所有阿富汗人的人权，特别是妇女、儿童以及少数民族和宗教少数群体的人权；维护法治；允许无阻碍和无条件的人道主义援助；并有效打击人口和毒品贩运。部长们呼吁阿富汗所有各方真诚地工作，建立一个真正具有包容性和代表性的政府。

据称，部长们讨论了在实施各自的印度-太平洋战略方面进行更紧密合作的机会，包括在法国最新的印度-太平洋战略框架内。他们欢迎欧盟愿意加强对地区论坛的参与，并在即将出台的欧盟印度洋-太平洋合作战略框架下发挥合作伙伴的作用，为该地区的稳定、安全、繁荣和可持续发展作出贡献。

部长们强调，包括美国在内的其他伙伴和印太伙伴在根据国际法维护一个开放、包容和有弹性的印太地区方面做出坚定和持久的承诺的重要性。他们重申东盟中心地位的重要性，以及东盟领导的论坛在促进和平、稳定、安全和繁荣方面的关键作用，这些论坛位于区域架构的顶端。他们申明支持《东盟印度洋-太平洋展望》的原则，并支持在其四个优先领域内推进实际合作。

澳法2加2会议指，双方对南海局势表示严重关切。部长们表示强烈反对可能加剧紧张局势的破坏稳定或胁迫性行动，并呼吁根据国际法，特别是《联合国海洋法公约》，以和平方式解决所有争端。他们重申了符合国际法的航行和飞越自由的重要性，并同意在印度-太平洋地区进行更紧密的海上合作，包括通过未来的联合过境。

部长们强调了台湾海峡和平与稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题。他们表示支持台湾根据国际组织的章程，有意义地参与国际组织，以加强在相关问题上的全球合作。

就新疆，法国与澳大利亚两国2加2会议称，部长们对有关新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族人员遭受严重侵犯人权的可靠报告以及香港自治权和自由受到侵蚀的情况表示严重关切。部长们再次呼吁中国允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立国际观察员紧急、有意义和不受限制地进入新疆。

两国部长们还强调，他们严重关切缅甸的危机，包括迅速恶化的新冠病毒局势及其对地区稳定的影响。他们呼吁缅甸军政权立即停止暴力，停止限制言论自由的措施，释放所有被任意拘留的人，使国家重新回到民主的道路上。部长们欢迎任命文莱达鲁萨兰国第二外交部长为东盟主席国缅甸问题特使，强调需要开展包括所有相关方的政治对话，并敦促缅甸军方与东盟接触，全面、迅速地落实 "五点共识"。

澳大利亚和法国重申了他们与印度在海事安全和安保、海洋和环境问题以及多边参与方面的三边合作承诺。他们赞扬了印度在印度洋的突出作用。部长们同意在区域论坛上密切合作，包括环印度洋协会和印度洋海军研讨会，以促进合作并确保印度洋区域架构有能力应对区域挑战。

据澳大利亚外交部报告称，部长们强调了促进与太平洋岛国对话的重要性，这在2021年7月19日实际举行的第五届法国-大洋洲首脑会议上得到了回顾。部长们指出，作为一个太平洋国家，法国为我们地区带来了独特的视角，同时在全球舞台上放大了太平洋地区的优先事项。他们同意支持太平洋岛国的发展和复原力，特别是通过协调项目，包括关键基础设施。他们还同意与澳大利亚的外交和国际发展部长及太平洋部长以及法国的外交和海外部长举行两年一次的太平洋问题部长级会议。他们重申继续致力于在需要时向我们的太平洋大家庭提供人道主义援助和救灾，特别是通过法国-澳大利亚-新西兰（FRANZ）伙伴关系，在未来两年内由法国担任主席。部长们同意加强军事互操作性，以支持人道主义援助和救灾，包括通过Croix du Sud、Equateur和Marara演习。

法澳两国敦促加深双边合作。澳大利亚和法国对日益增长的防务关系表示欢迎，并讨论了加强军事对军事合作的实际方法。部长们欢迎澳大利亚支持法国参加2023年塔利斯曼军刀演习，并为今年的演习派遣了观察员。澳大利亚将与美国和法国合作，确定法国的参与规模和范围。

据指，部长们同意开始就加强法国与澳大利亚的军事合作并使之多样化进行谈判，以支持法国在该地区的力量态势。谈判表明了澳大利亚和法国对安全、稳定和包容的印度洋-太平洋的共同承诺，这与法国的2021年印度洋-太平洋战略和澳大利亚的2020年国防战略更新相一致。部长们承诺制定这一概念，供两国政府在2022年第一季度做出决定。

澳大利亚和法国同意在所有三个军种的军事演习上进行更密切的合作，包括拉佩鲁兹、佩罗纳和黑黝黝的演习，并定期进行信息交流。他们强调了在印度洋-太平洋地区加强合作的重要性，并赞同正在进行的努力，以制定一项澳大利亚国防军和法国武装部队在新喀里多尼亚（FANC）和法属波利尼西亚（FAPF）之间更紧密合作的区域计划。部长们讨论了在印度-太平洋地区扩大行动层面的合作。双方承诺加强对太平洋岛国的支持，特别是通过西太平洋海军研讨会和太平洋四方对话，以提高参与国的海军能力并支持海上监视行动。

据澳大利亚外交部，双方承诺深化国防工业合作，增强其在该地区的能力优势。部长们强调了未来潜艇计划的重要性。他们同意通过国防科技集团和军备总局之间的战略伙伴关系加强军事科研合作。部长们同意深化空间合作，包括在空间领域的业务管理和空间能力方面，包括空间科学和技术研究。他们同意在国际论坛上积极合作，进一步促进负责任的空间行为准则。

两国强调了在包括稀土在内的关键矿物领域建立更加安全、可靠和可持续的供应链的重要性。考虑到这一点，两国部长建立了 "关键矿产对话"，这将为支持澳大利亚和法国的战略、低碳和经济安全目标奠定坚实基础。

两国部长们回顾了我们两国在南极洲的密切和长期合作，包括我们参与南极条约体系和南极科学与研究。

据佩恩指出，部长们同意在2022年举行下一次澳大利亚-法国2+2外交和国防部长磋商会