马克龙周四宣布一系列措施 应对马赛“紧急情况”

法国总统马克龙周四在视察马赛的第二天，宣布了应对马赛“紧急情况”的一系列措施。马赛是法国的第二大城市，也是一个深受社会问题和犯罪困扰的城市。

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周四是马克龙在马赛视察的第二天，马克龙当天在倾盆大雨和技术问题的困扰中发表了长篇讲话。他强调，马赛的紧急情况，是安全层面的，是社会层面的，也是卫生层面的。”

马克龙说，“和马赛人站在一起，是国家的责任。”马克龙保证说，他希望“帮助触发（马赛）存在的某些东西”。

马克龙继续表示，帮助马赛这座因“骨折”而难以动弹的“了不起的”“世界城市”，“对整个国家都有好处”。

马克龙表示，“从失败中吸取教训”“永远都不会太晚”，“我们现在必须建造2030年的马赛”。

马克龙周四宣布的一系列措施是其“伟大马赛”计划的一部分。这一计划侧重于安全（周三已宣布1.5亿欧元）、学校翻新、交通、年久失修住房的翻修。

马赛市有87万居民，其都市圈的人口为160万。2018年11月，马赛市的两座年久失修的住宅楼倒塌，造成8人死亡。

在安全方面，马克龙宣布，在现有安全力量的基础上，2022年再向马赛增派200名警察，并斥资1.5亿欧元建造新的警察总部，以及在敏感区域安装500个摄像头。

马克龙还承诺，面对“越来越多的主要与贩毒有关的暴力犯罪”，要对犯罪分子们紧追不放。

在教育方面，马克龙宣布国家提供“大量资金”，用于马赛市174所学校的修复。

在交通方面，马克龙承诺提供10亿欧元，主要用于资助修建4条新的电车线路和5条新的公交车线路。

除此之外，马克龙还宣布了有关母婴服务和青年人就业的措施。