2022法国总统大选：民调显示，在第一轮投票中，马克龙将超过勒庞

周五公布的一项民意调查显示，在明年2022年法国总统大选的第一轮投票中，位居前两位的、能进入第二轮角逐的，将是现总统马克龙和国民联盟领导人玛丽娜·勒庞。同一民调还显示，不论怎样，即使是在非常有争议的泽莫尔(Eric Zemmour)也参加总统竞选的情况下，马克龙都会超过玛丽娜·勒庞。

广告 继续浏览后续

伊普索斯（Ipsos）民调公司为法国新闻广播电台及巴黎人报所做的民意调查显示，无论是哪一种情况，国家元首马克龙都能在第一轮投票中获得24%到26%的选票，而国民联盟领导人玛丽娜·勒庞获得的选票将在19%到23%之间。

同一民调还显示，不论右派的候选人是贝特朗（Xavier Bertrand）、还是佩克雷斯（Valérie Pécresse）或者是巴尼耶（Michel Barnier），右派候选人的得票结果都将排在第三位。贝特朗的得票率会在15%到17%之间，而佩克雷斯的得票率会在14%到16%之间。

仍然根据这一民调，如果泽莫尔决定参加竞选的话，他将获得8%到8.5%的支持率，将和不屈服的法兰西党的领导人梅郎雄不相上下，梅朗雄的得票率被认为在8%到8.5%之间。

法国欧洲生态绿党（EELV）的欧洲议员亚多（Yannick Jadot）如果能够被他的政党任命为该党的总统候选人的话，他在第一轮的得票率可能会在10%到11%之间，在第一轮的排行榜上，他将位居第四，领先于社会党的可能候选人伊达尔戈(9%)。