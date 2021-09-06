法国电影奇才怪才让·保罗·贝尔蒙多仙逝了

法国演员电影巨星让-保罗-贝尔蒙多，周一在巴黎的家中去世，享年88岁。这位被世人公认是电影奇才与怪才，在法国电影界享有神圣的地位与影响。贝尔蒙多的律师米歇尔-戈德斯特说，"他已经非常疲惫了好一段时间。他死得很平静。”这个绰号为”贝贝尔“的人主演了80部电影，并留下了一些令人难忘的角色：《窒息》中的年轻演员或《吉尼奥罗》中被吊在威尼斯上空的直升机。

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之所以说让-保罗-贝尔蒙多是奇才怪才，是因为，当初没有人看好让-保罗-贝尔蒙多能走红电影界。对他的投名状判决式的回答说，"以你的长相，在这个行业永远不会成功！" 但这一判断并不妨碍让-保罗-贝尔蒙多以其花言巧语幽默搞怪成为法国人心中的 "奇才 "和电影界的神圣怪物。

让-保罗-贝尔蒙多从《皮耶罗》到《L'as des as》，这位具有非凡魅力的演员拥有电影界公众喜爱的生涯，是一位拥有约80部电影和50年职业生涯的票房冠军。

但在银幕上，他又是新浪潮的明星和主流电影中的警察或黑帮分子。

据法新社说，1933年4月9日，年轻的贝尔蒙多出生于塞纳河畔的诺伊伊，在一个艺术家家庭中长大。他的父亲是一位著名的雕塑家。但让-保罗-贝尔蒙多自小就喜欢扮演小丑，并梦想着在剧院里表演。

他在20世纪50年代进入音乐学院，并与他的朋友让-罗什福尔、克劳德-里奇、布鲁诺-克雷默和让-皮埃尔-马列尔组成了一个 "生死攸关 "的乐队。

让-保罗-贝尔蒙多在戏剧和电影的小角色之后，他遇到了让-吕克-戈达尔，后者决定了他的命运。"2001年，让-保罗-贝尔蒙多坦言："是戈达尔让我爱上了电影（......）在《无气》之前，我被告知了太多关于我不好的消息，以至于我对它表示怀疑。”

1960年，这个与让-塞伯格（Jean Seberg）合演的第一个重要角色，将他推向了舞台的最前沿。他起初对第七艺术如此缄默不语，但很快就成了一个明星。而且，与阿兰-德隆一起，是法国电影的两个神圣的怪物之一。

评论让-保罗-贝尔蒙多好话一箩筐，诸如让-保罗-贝尔蒙多是加宾（Gabin）式的巴黎人，"Quai des Brumes "的主人公在 "Un singe en hiver "的片场爱慕他："Môme, you're my 20 years old"，Fernandel式的小丑，Gérard Philipe式的年轻男主角...他获得了一个又一个成功。

作为新浪潮的标志性演员（"Moderato Cantabile", "Pierrot le fou"），让-保罗-贝尔蒙多很快转向喜剧和冒险，在电影中他拥抱了最美丽的女演员，从凯瑟琳-德纳芙到索菲亚-罗兰、克劳迪娅-卡迪纳尔和弗朗索瓦丝-多尔莱克。有些人成了他在城市同伴，如乌苏拉-安德烈斯和劳拉-安东内利。

让-保罗-贝尔蒙多是一个拳击爱好者--一个梦想与马塞尔-塞尔丹（Marcel Cerdan）平起平坐的年轻人--当时他喜欢非常 "身体力行 "的角色，有很多特技，没有替身，还有拳脚相加。这是超级警察、大男子主义斗士和骗子的时期："Borsalino"、"Le Magnifique"、"Flic ou voyou"、"Le Professionnel "和 "L'As des as"。

据让-保罗-贝尔蒙多说，"我最终被贴上了特技演员的标签，而 我在职业生涯中想做的是在马勒、戈达尔、梅尔维尔和韦尔纳、德雷、劳特纳等人之间游走。" 让-保罗-贝尔蒙多又说，而 "如果我不做特技动作，人们就会对我生气，他们会骂我"，他在2016年的一本回忆录中开玩笑说。但比如在特吕弗的《密西西比美人鱼》（1969）中，让-保罗-贝尔蒙多又是一个变性的情人。

二十多年来，让-保罗-贝尔蒙多的48部电影每部都超过了100万张入场券。直到1987年的 "纸牌"，他的第一次大的商业失败。让-保罗-贝尔蒙多自己评论说，"太多人的惊悚动作片。我已经厌倦了，公众也是如此。”

让-保罗-贝尔蒙多在Claude Lelouch的 "Itinéraire d'un enfant gâté"（1988年）中以Sam Lion这个叛逆的角色而反弹。这是他最伟大的角色之一，获得凯撒最佳男演员奖。但让-保罗-贝尔蒙多并没有去领找这个奖杯。他回到了他的初衷：他以《基恩》和《西拉诺》回到了舞台上，并成为Variétés剧院的老板。

但从2001年起，一次中风使让-保罗-贝尔蒙多严重残疾，使他远离了工作室。除了在弗朗西斯-胡斯特的《一个男人和他的孩子》（2008年）中短暂回归。一个被社会抛弃的老人的故事。

让-保罗-贝尔蒙多"有着饱经风霜、永远晒不黑的脸，他更像是一个名人。与纳蒂离婚后，他的新伴侣成了头条新闻，她是一个绯闻多多的比利时前模特，他于2012年与她也分开了。

让-保罗-贝尔蒙多在2011年获得了戛纳电影节金棕榈奖，2016年再获威尼斯电影节金狮奖，在2017年凯撒奖上获得新的殊荣，并获得长时间的掌声。手持拐杖的 "贝贝尔 "让-保罗-贝尔蒙多再次通过对他的 "黝黑的脏脸 "开玩笑来取悦台下观众。

让-保罗-贝尔蒙多这个永恒的诱惑者是四个孩子的父亲。帕特里夏（已故）、弗洛伦斯、保罗和斯特拉，其中最小的一个孩子是他在70岁时生的。