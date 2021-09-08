巴黎恐怖之夜的六年后 不寻常的审判今开庭

法兰西体育场的 "自杀式炸弹袭击者"、酒吧的露台和巴塔克兰被机枪扫射，以及巴黎市中心的恐怖屠杀：法国司法系统今天和未来九个月内再次陷入6年前伊斯兰激进恐怖分子袭击的恐怖阴影之中，2015年11月13日的恐怖袭击，是法国境内遭受的最致命的袭击。

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据法新社今天报道称，这场审判是法国有史以来最大的刑事听证会，将于8日中午在历史悠久的巴黎法院开庭，在持续的高度恐怖威胁下，法国警方处于最高警戒状态。

据政府发言人加布里埃尔-阿塔尔（Gabriel Attal）在法国电视二台说，"围绕这一审判有可能存在风险"。

而前巴黎检察官弗朗索瓦-莫兰（François Molins）告诉RTL电台："有必要通过重申人性和尊严的价值来建立一个集体记忆。并允许受害者家属了解所发生的一切"。

法国这个特别巡回法庭必须在2022年5月24日或25日之前审判20名被告，其中包括法国摩洛哥人萨拉赫•阿布德斯拉姆，他是伊斯兰国（EI）恐怖组织控制的突击队中唯一幸存的成员，在巴黎和圣丹尼（巴黎地区）造成130人死亡，350多人受伤，给法国带来了深深的创伤。

其他10名男子在审判期间被关押在巴黎地区的监狱中，将与他一起坐在被告席上，因参与这些袭击而受审。

法国巴黎遭恐袭之前已经被当年1月对讽刺报刊《查理周刊》和一家Hyper Cacher商店的袭击所震动，这也是法国经历的战后最血腥的恐怖袭击。

三名被告将在司法监督下自由出庭，另外六名被告将被缺席审判。

20名被告中共有12人面临终身监禁。

据法国司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）周一在参观了专门为听证会建造的有550个座位的法庭后说，这场 "历史性 "的审判是 "一个超级大事件"，他将其描述为一场 "司法马拉松"。

除了案件的规模之外，这次审判的持续时间和民事当事人的数量（近1,800人）在刑事案件中也是前所未有的。

据法新社说，巴塔克兰剧院的幸存者、受害者协会 "生活在巴黎 "的主席阿瑟-德努沃（Arthur Dénouveaux）说："这是对未知事物的一次冲击，难以预料9个月内将如何发展？”负责心理支持的巴黎援助受害者协会在最近几天收到了 "大量的电话"。"我们可以感受到焦虑，感受到兴奋，"其主管Carole Damiani解释说。

预计9月28日，约300名袭击事件受害者和幸存者的亲属将开始作证，这是又一个聚焦点。他们将在五个星期内站出来讲述这个恐怖的夜晚及其后果，将个人悲剧与集体恐惧交织在一起。

2015年11月13日星期五晚上9点16分，法国陷入恐怖之中：一名 "自杀式炸弹袭击者 "刚刚在法兰西体育场附近引爆了自己，当时法国和德国的一场友谊赛正在进行。然后，在巴黎市中心，两名三人突击队用机枪扫射咖啡馆和餐馆的露台，午夜过后不久，恐怖分子向巴塔克兰音乐厅的音乐会人群发动攻击，向人群开枪。

当晚有两名袭击者在逃，追捕行动迅速展开。追捕持续了五天：阿卜杜勒哈米德-阿鲍德（Abdelhamid Abaaoud），摩洛哥裔比利时人，被通缉的圣战分子之一，也是袭击事件的行动领导者，11月18日在警察袭击圣丹尼（Saint-Denis）的一栋大楼时被杀，他们曾在那里避难。

与比利时司法系统合作开展的一项庞大的调查使我们有可能重建袭击的后勤保障，从突击队成员从叙利亚经移民路线返回欧洲的路线，到他们在比利时和巴黎附近的藏身之处。调查发现，这些袭击背后有一个规模更大的小组，2016年3月22日，布鲁塞尔机场和地铁也遭到袭击，造成32人死亡。

由于主谋、比利时摩洛哥人和圣战老兵奥萨马-阿塔尔以及其他恐怖组织EI高层，如法国兄弟法比安和让-米歇尔-克莱恩（Fabien and Jean-Michel Clain）没有被推定死亡并被缺席审判，所有的目光都将集中在萨拉赫•阿布德斯拉姆和比利时摩洛哥人穆罕默德-阿布里尼身上。

据法新社，法院在2022年之前不会对他们进行询问，是否会设法澄清案件中最后的灰色地带，首先是在调查期间保持沉默的萨拉赫•阿布德斯拉姆所扮演的确切角色？

萨拉赫•阿布德斯拉姆的律师Olivia Ronen和Martin Vettes警告说："这次审判有可能是情绪化的，但如果司法系统不想忽视支撑我们法治的原则，就必须将情绪控制住。”律师说："我们将确保这一特殊的审判不会成为一个例外的审判。”据比利时摩洛哥籍被告穆罕默德-阿布里尼（Mohamed Abrini）的律师玛丽-维奥莱（Marie Violleau）说："我唯一担心的是，过度会取代理性。”

至少一百多名证人将被宣叫到庭，包括许多法国和比利时的调查人员，以及法国前总统奥朗德。

一些受害者家人对庭审提出批评，认为任何审判都不能治愈他们失去亲人的伤痛。而且长达9个月的庭审，将成为恐怖分子的免费广告。