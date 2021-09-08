巴黎恐袭案世纪审判开庭后一二三

9月8日星期三，巴黎特别巡回法庭开始审理2015年11月13日的巴黎遭恐怖袭击事件案件，这是法国领土上发生的最严重的以色列恐怖分子袭击事件。20名被告将接受9个月的审判，其中包括薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆。他是恐怖杀手突击队中唯一幸存的成员，恐怖分子在巴黎和圣丹尼杀害了130人，并使数百人受伤，这个恐怖的夜晚给法国带来了艰巨的创伤。而这个庭审于8日下午1点17分（巴黎时间），计划持续近9个月的特别审判在巴黎市立法院的一个特别法庭开庭。

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据本台报道称，主要被告薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆（Salah Abdeslam）站在包厢里，他的周围有许多宪兵警戒。薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆的黑色胡须从同色口罩中延伸出，深色的中长发向后梳理，身穿黑色T恤。 他与他的律师奥利维亚-罗南和马丁-维特斯简短地作了交谈了。

据薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆宣称，首先，他想证明，除了真主，他没有别的神，穆罕默德是神的信使。这位在巴黎杀死130人的突击队的唯一幸存的人被问及他的职业，他回答说，“我放弃了所有职业，成为一名伊斯兰国战士。”

被告席里还有其他10名被告人。另外三个人似乎是自由的，他们坐在被告席外面的椅子上。在这个有550个座位的大房间里，大多数是穿黑袍的律师，以及几十个民间团体和记者。

据本周三上午司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂在BFMTV和RMC的麦克风前回忆道，法兰西体育场前的自杀式恐怖袭击者，巴黎市中心的重型武器袭击，130人死亡：2015年11月13日晚，"整个法国都陷入了恐怖之中。"本周三上午，司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂在BFMTV和RMC的麦克风前回忆道。

据司法部长坚持认为，"这些事件已经闯入了我们的记忆和我们的集体记忆中"，对他来说，审判的挑战有两个方面："按照我们各个世纪以来的法律规则伸张正义，以及我们在各个方面的全力以赴"。