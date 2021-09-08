法国前总统奥朗德如是记叙2015年11月13日恐怖袭击日

2015年11月13日恐怖袭击案的审判于2021年9月8日星期三开始。共和国前总统弗朗索瓦-奥朗德在这个夏天里接待了本台记者瓦莱里-加斯和罗曼-奥祖伊采访，回顾了这个标志着他五年任期里的可怕时刻，并解释了他是如何在内心经历的。

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据本台报道称，奥朗德仍然对此恐怖袭击事件铭心刻骨。这位前总统给人的印象是，他认为自己有责任谈及此事，以使法国不会忘记在2015年11月13日晚间陷入的 "恐怖"。"这是一种恐怖"，这是奥朗德在当天半夜时向法国人民庄严讲话时说的一句话。我们很自然地就此采访，以了解奥朗德作为国家元首的感受，但也作为一个人的感受。

奥朗德说，"我也是一个父亲，一个人，所以所有那些寻找自己亲人的家庭，我都是他们中间的一份子。那天我也在寻找我的孩子们在哪里。因此，我不得不，不是通过理智重溯，而是只因为我也处在这些家庭的相同相知的条件下，设身处地地理解他们所经历的事情。"

弗朗索瓦-奥朗德是在特别干预部队解除了巴塔克兰遭袭击的危险后，抵达剧场现场的。当奥朗德回忆起那个时刻时，你可以感受到奥朗德对自己所看到的一切是多么的震动，他意识到幸存者受到的打击影响，以及对受伤的人余生的重压。"我看到在那里的幸存者，他们仍然被这些图像所标记，他们从巴塔克兰剧院出来时看到了如此残暴的场景，他们不仅永远不会抹去这些记忆，而且几乎每天晚上都会与它们一起活着。"

作为国家元首，他是如何处理这种情况的，又是如何评价的？奥朗德并没有真正做出评估，但他解释了他所做的所有决定以及他对法国人的反应的担忧。他觉得，与几个月前对查理周刊和Hyper Casher犹太人超市的袭击相比，这将是非常不同的，当时就有全国团结。

奥朗德明白，在一些人中会有一种愤怒的感觉，法国人会要求他对未能阻止这些袭击作出解释："我们是否得到了通知？我们是否低估了这种威胁？我不得不回答这些问题。我们知道我们受到了威胁。我们知道，袭击已经被挫败，但其他袭击也可能发生。我们怎么知道它会在哪里发生，在哪个时刻，恐怖分子来自几个国家，包括比利时？"

在政治上，这些恐怖袭击为共和国前总统开启了一系列非常严厉辛辣的考验。这既是奥朗德也许最能体现其国家元首职能的时刻，但也是他在处理政治后果方面最困难的时刻。通过提议让恐怖分子失去国籍，他在寻求民族团结。事实上，他疏远了他的部分政治阵营。他承认这是一个失败。奥朗德这样解释："这项措施，当我宣布它时，是一个共识的主题。然后一系列问题来了，一场辩论开始了...... 难道不存在将其扩大到恐怖分子以外的罪犯的风险吗，这是我的前任的意图？我说不。但是，只要有可能在这一条款上找不到共识，即使它得到80%的法国人的认可，只要没有共识，我认为就应该撤回。”

奥朗德在对2015年11月13日恐怖袭击事件的审判中被 "生命赋予巴黎 "Life for Paris协会传唤为证人将出庭。对他来说，提供证词是很必须的。奥朗德认为，这是一次 "为历史而战 "的审判，是为了不要忘记并重申打击伊斯兰恐怖主义的必要性。阿富汗的局势使这场反恐斗争重新成为今秋新闻的核心。