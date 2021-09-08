法国国防部长参加“里尔国际网络安全会议”

法国国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）9月8日在西北部城市里尔参加了国际网络安全会议。国防部长表示：由军事或情报部门开展的网络空间行动越来越多。我决定多招聘高水平研究人员和工程师，确保网络安全。国防部长还表示：网络新的冲突空间让我们提出是否存在全球网络冷战模式？法新社记者表示：西方经常指责俄罗斯和中国开展“恶意网络活动”。

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为了加强网络防御力量，法国准备到2025年时聘请5000名网络防御专家。近来聘请了1100名破黑客专家后，法国网络“大军”已达4000多人。在里尔国际网络安全会议上，国防部长表示，将在招聘770名研究人员的工程师，把法国军队治理成“网络安全冠军”。

为了加强网络安全，法国军队从2017年起吧经费提高至16亿欧元，主要用来雇佣上签名高水平研究人员和工程师。目前，4000人员已经到位。法国政府还计划储备一支民间网络安全与防御力量，即培养一批在私营企业工作的网络防御专家，必要时可以为政府和军队服务。

法国国防部长在里尔国际网络安全会议上还列举了科技、航空、燃油管道、政府机构、私人企业遭网络攻击的例子。她表示：美国一家管道运营商、爱尔兰一家医疗服务系统、印度大型航空公司近来都遭受黑客的攻击。

微软在2020年底和2021年7月两次遭受据信来自中国黑客团体的大规模攻击。近来，位于迈阿密的公司Kaseya也同样遭受到攻击。黑客攻击的目标是Kaseya的虚拟系统/服务器管理员(VSA)。

法国国防部长表示：网络攻击军事层面绝不可掉以轻心。法国准备在2022年1月份举办欧盟27个成员国参加的网络安全论坛。武装部队有其重任，要有迎接挑战的能力，它要求我们使用网络防御武器来支持我们的行动。而我们的敌人，无论他们是国家权力、恐怖组织还是他们的支持者，都不会放弃攻击的机会。

法国在非洲执行过代号为《巴尔可汗（Barkhane） 》的反恐军事行动。2021年7月初 ， 马克龙总统宣布，法国将逐步脱离萨赫勒地区。法国反圣战部队5100人将转型，转为精缩机制，重点仍是打击恐怖主义和对当地军队的支持。

法国地缘政治研究所研究员任丽 (Aude Géry) 对法新社记者表示：国防部宣布这些额外的网络防御招聘“表明我们意识到我们生活的空间越来越脆弱”，面对网络风险，采取行动的必要性就展现出来了。

这名研究员还表示：.对于武装部队部来说，实现这些雄心勃勃的招聘目标将是一个挑战，而尽管努力开设新的培训课程，网络专家在就业市场上仍严重缺乏。

2017年1月，法国成立网络防御司令部(COMCYBER)。COMCYBER是法国首支专门的网络作战部队，是指挥法国武装部队所有网电防御作战力量的作战单位，受法国武装部队总参谋长直接管辖，负责全部网络作战事宜。