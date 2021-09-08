法国恐袭案世纪庭审 庭长呼吁维护司法尊严

法国司法今天开启2015年11月13日恐怖袭击案庭审。审判的主审法官让-路易-佩里周三在宣布这场 "历史性 "和 "非同寻常 "的庭审听证会程序开始时说，我们都必须维护司法的尊严。

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据法新社认为，在一个不寻常的司法庭审中，巡回审判特别法庭审判长让-路易-佩里耶斯却谦卑地做一个开场陈述。庭长说，"我们今天开始的审判被描述为历史性的，不寻常的，" 仅由专业法官组成的特别巡回法庭庭长说："这当然是历史性的，因为这些事实，由于这一巨大悲剧的强度，也构成本世纪法国国家和国际历史事件的一部分"。

据庭长继续说，这次审判也 "在参与人数上超出了常规"，有近1800名民事当事人和330名律师。审判长说，"但重要的也正是对法律规范的尊重，对每个人权利的尊重，首先是对被告的辩护权利。"

佩里耶斯说："我们巡回法庭的目的是审查对每个人的指控，并在听取每个人的意见后得出所有刑事结论。"审判长说："我们都必须牢记这一目的，以便坚持走下去而不偏航。

现年65岁的让-路易-佩里埃被选为审判长，并为之准备了近一年半的时间，几乎是专心致志。

这位审判长曾主持过索菲亚（Sofia）谋杀案的审判，该女孩在巴黎北部圣丹尼被其男友活活烧死；BFM和《解放报》的枪击案阿卜杜勒-德卡（Abdelhakim Dekhar）的上诉庭审，以及在Viry-Châtillon发生的自制燃烧弹袭警案的初审。

据法新社说，总共有20名被告，包括2015年11月13日在巴黎和圣丹尼杀害130人的恐怖袭击突击队唯一幸存的成员萨拉赫-阿卜杜勒。庭审持续九个月，2015年11月13日的恐怖袭击，是在法国领土上实施的最严重的伊斯兰激进恐怖袭击，给法国带来了深刻的创伤。