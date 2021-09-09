法国以国葬礼仪向贝尔蒙多说永别

2017年2月24日星期五，法国演员让-保罗-贝尔蒙多在法国巴黎普莱耶尔厅举行的第42届凯撒电影奖颁奖典礼上。资料照片

法国今天向电影界巨星让-保罗-贝尔蒙多致敬告别，这位电影界的传奇人物于周一去世，享年88岁，他的离去引起了与他的知名度相称的巨大情感回响，享誉扩展到法国以外。法国以国葬礼仪向贝尔蒙多告别，庄严但不失纯朴的悼念仪式将于下午4点30分在荣军院开始，由法国总统马克龙致悼词。戛纳电影节总经理蒂埃里-弗雷莫（Thierry Frémaux）说："我们都要去荣军院，因为在那里我们会更加怀念他。贝尔蒙多告别埋葬了他一个个的朋友，他非常伤心（......），但现在轮到他去加入他们的行列了。”

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据法新社说，贝尔蒙多的家人，以及政治家、演艺界人士，体育界人士和粉丝都将出席。预计近1,000名公众将可以凭健康证参加悼念活动。

对于那些无法进入的人，将在荣军院的院子里安装巨型屏幕。而法国人将能够在电视频道上关注这一特别的葬礼。

随后，荣军院的大门将从晚上7点30分开始向所有希望在贝尔蒙多灵柩前致意的人开放。

这是一项特殊的礼遇。2019年前总统希拉克去世后所特别安排的一项仪式，让成千上万的人向前总统告别。

根据保罗-贝尔蒙多家人意愿，让-保罗-贝尔蒙多的葬礼将于周五上午在圣日耳曼德佩教堂举行，并在家庭亲人小范围进行。

法新社说，这位演员留下了一个直到最后都与他保持密切联系的家庭宗族。他在两次婚姻中有四个孩子：帕特里夏（1993年去世）、弗洛伦斯（61岁）、保罗（58岁）和最小的斯特拉（18岁）。在成为喜剧片和动作片的票房冠军之前，他是新浪潮的代表人物（《无气》、《皮埃罗》），在大约80部电影中，他让几代法国人着迷，无论他们是电影迷还是精彩特技的粉丝。

据马克龙说，"他是一个国宝，"法国国家元首本周早些时候称赞说，"他是以优异的成绩赢得了公众奖励与爱戴。”

《肯定是贝尔蒙多》的作者Laurent Bourdon告诉AFPTV说，“让-保罗-贝尔蒙多是 一个朋友，家庭中的某个人。” 这位演员在中风后留下后遗症，从大银幕上消失了近15年，但由于他的电影的重播和名人媒体经常提供他的消息，他仍然像以前一样受到公众的欢迎。

周三晚上，近420万观众观看了法国2台的相关贝尔蒙多的节目。周一晚上也取得了同样的成功，有超过650万人在频道上观看了贝尔蒙多的一部电影。贝尔蒙多大众昵称“贝贝尔”的去世标志着法国电影鼎盛时代的结束，新浪潮的胆识和明星吸引了数以百万计的影迷到电影院来观看，使法国电影大放异彩。

据法新社说，贝尔蒙多是 "音乐学院帮 "的最后一名成员，这些50年代音乐学院的叛逆学生在过去四年中依次仙逝：让-罗什福尔、克劳德-里奇、让-皮埃尔-马列尔、让-皮埃尔-莫基、盖-贝多斯。

据戛纳电影节总经理蒂埃里-弗雷莫（Thierry Frémaux）说："我们都要去荣军院，因为在那里我们会更加怀念他。贝尔蒙多告别埋葬了他所有的朋友，他非常伤心（......），但现在轮到他去加入他们的行列了。