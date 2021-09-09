法国国葬告别贝尔蒙多 葬礼隆重也受赞

法国今天下午在巴黎荣军院向去世的电影传奇人物让-保罗-贝尔蒙多致敬，他享年88岁。国葬仪式既庄重又受欢迎。评论说，共和国卫队演奏的《马赛曲》、总统马克龙对影星生涯的回顾以及情绪激动的粉丝，如贝尔蒙多身穿无袖皮夹克的 影片"王牌 "的海报，都被称赞漂亮。

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贝尔蒙多的葬礼在法国荣誉军人院举行，仪式结束后，影星的灵柩向公众开放接受民众吊唁与致敬。这是殊荣。贝尔蒙多的葬礼，明天在家人范围内举行。据贝尔蒙多的孙子、也是演员维克多-贝尔蒙多说，"他从未停止过寻找幸福，但也给予了幸福。" 维克多-贝尔蒙多在贝尔蒙多的其他孙子和他最小的女儿斯特拉的陪同下发言。

法国总统马克龙在悼词中说："我们爱贝尔蒙多，因为他看起来像我们，" 马克龙悼词提到了 贝尔蒙多长达数十年的影响法国人生活的电影事迹，贝尔蒙多的骑兵，警察，甚至流氓的电影形象，马克龙说他的角色标志着法国生活的六十年，而且总是很华丽。

马克龙还说，"我们爱贝尔蒙多，因为他和我们一样，"马克龙说，让-保罗-贝尔蒙多将自己许给了法国。马克龙说。"亲爱的让-保罗，失去你就是失去我们生活的一部分。”马克龙还说，"让-保罗-贝尔蒙多电影里讲述的是我们的矛盾，我们的缺陷。我们喜欢他的孤独，他对风险的品味，他快乐的优雅。”马克龙说，"再见，贝贝尔"。

伴随贝尔蒙多灵柩的音乐是名作《职业》一片的原声演奏录音，由共和国卫队的管弦乐队演奏。贝尔蒙多在该片中演出赢得法国人喜爱。

据法新社说，许多明星出席了仪式。在荣军院里，除了家属和名人外，近1000名公众也能参加悼念活动，但他们要有健康证。

对于那些无法进入的人，在人群聚集的河滨广场上设立了巨大的屏幕。在其他地方，法国人能够在电视频道上关注葬礼仪式。在比利时，RTBF频道也直播了致敬仪式。

法新社说，仪式后，荣军院的大门将从晚上7点30分起向所有希望在灵柩前致意的人开放。在2019年雅克-希拉克去世后已经实施，让成千上万的人与前总统告别。

周五上午，让-保罗-贝尔蒙多的葬礼将在巴黎市中心的圣日耳曼德佩教堂举行，只有家人出席。

报道称，贝尔蒙多在成为喜剧和动作片（如《边缘人》）的票房冠军之前，他是新浪潮的关键人物（《无气》、《皮埃罗》），在大约80部电影中，他让几代法国人着迷，不管他们是热衷于电影的人还是喜欢精彩特技的人。

贝尔蒙多在中风后留下严重后遗症，从大银幕上消失了近15年。但他还是像以前一样受欢迎。