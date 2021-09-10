法国法院判处Uber向910名出租车司机支付超过18万欧元的赔偿金

优步法国公司因在2014年至2015年间，通过Uber Pop的功能设置，导致行业 "不公平竞争"；周五被法国法院勒令，向900多名出租车司机及其工会，支付18万多欧元的赔偿金。

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优步法国公司在2015年12月，就已经因欺骗性商业行为，在巴黎上诉法院败诉，这次又在民事诉讼中败诉。

法院认为，优步公司通过Uber Pop的报价，违反了市场规则，"必然造成道德上的损害，特别是对出租车司机的形象和声誉造成了损害"。

为此，法院判处优步公司必须向910名出租车司机支付每人200欧元的精神损失费，并向巴黎地区的出租车司机合作协会联盟支付5000欧元。

优步公司的一位女发言人回应说，这一判决涉及 " 2015年在法国已经暂停的 "营销活动，并保证说，这一应用程序现在只有 "通过与出租车司机相同考试 "的持牌司机使用。

2014年2月至2015年7月期间，优步公司提供的Uber Pop服务程序是本次庭审定罪的原因。这一程序允许用户与私家车司机联系，而不是拥有执照的出租车或是配备司机的旅游车。

这一程序导致了许多法律纠纷和出租车司机的抗议浪潮，最终被撤销，优步公司在2015年底被巴黎上诉法院判罚15万欧元罚款。