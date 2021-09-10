疫情管理：法国前卫生部长比赞被共和国法院的法官起诉

法国前卫生部长比赞星期五被法国共和国法院（CJR）的法官起诉，罪名是涉嫌“危及他人的生命”。

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法国前卫生部长阿涅丝·比赞（Agnes Buzyn）9月10日星期五因其对新冠疫情的管理而被法国共和国法院（CJR）的法官传唤。在经过一整天接受询问后，她于当天傍晚被法国共和国法院的法官起诉，罪名是涉嫌“危及他人的生命”。

布赞女士是第一个因新冠疫情管理而受到起诉的大人物。在新冠疫情的初期，比赞是当时法国的卫生部长。

法国共和国法院正在就政府的疫情管理是否恰当而进行广泛的调查。法国的疫情管理方法，不仅初期的预见管理和日常管理备受批评，即使是现在，法国政府的管理方法也仍然备受争议。根据法国公共卫生署，新冠疫情在法国造成了至少11万5千人死亡。

周五，布赞女士除了因涉嫌危及他人的生命而被起诉之外，她还因“主动放弃与灾难作斗争”而被列为协助证人。

2020年年初疫情初期的时候，血液病科医生出身的布赞女士担任具有关键作用的卫生部部长职务。她于2020年2月中旬辞去了卫生部长的职务，为的是参加市政选举，角逐巴黎市长。在市政选举败选后，她于2020年三月对媒体发表的言论引发了一片愤怒。当时她说，由于疫情，本应该把市政选举停下来的。

自此之后，法国共和国法院收到了好几起投诉，共和国法院随后于2020年7月开始就是否存在“放弃与灾难作斗争”展开调查。