接种新冠疫苗义务化：法国新规今天生效

7月12日法国总统马克龙决定的争议性防疫决策进入执行阶段：9月15日起，针对特定职业群体的法国的新冠疫苗义务令正式生效。

广告 继续浏览后续

新冠疫苗义务涵盖医护，消防员，急救车司机，家庭护工和部分与公众密切频繁接触的武警等职业的270万人。他们从今起若要继续执业，必须出具接种新冠疫苗的完整证明，或者第一针接种证明并72小时内无感染检测证明。

法国大学医院医疗委员会主席联合会方表示，目前各大学医院的新冠疫苗接种率已超过90%。法国健康局的数据则显示，截至9月7日，全法医院和养老院当中超过88%的护士已经至少接种了一针新冠疫苗，医护自由职业者当中这个比例要更高，达到94%。

根据8月出炉的健康新法规第7条，若不满足新冠疫苗接种义务，当事人将可以在雇主接受，和自身仍有带薪休假期余额的前提下，进入带薪假期。否则将立即进入无薪暂停工作合同状态。按照宪法委员会的裁决，唯一可不丢工作的特殊情况，是雇员能证明自己有疫苗禁忌症。

除了工作合同被暂停，根据法律专家的解读，不满足新冠疫苗接种义务的医护人员可能还将受到职业纪律惩罚，小到批评，大到暂时禁止从业。比如，不满足疫苗义务的自由职业者若继续从医，将被处以135欧元罚款。若一个月内三次违反，罚款将升至3750欧元，并6个月的监禁。法国各地区健康局将通过实地走访或查看电子档案，在社保部门的直接配合下，对医疗从业者的新冠疫苗接种状态进行系统性的随机检查。