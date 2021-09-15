澳大利亚惊传撕毁法国潜艇900亿澳元合同转向美英核动力

澳大利亚今天突然宣布或撕毁与法国建造潜水艇巨额合同，转而向美国以及英国定购核动力潜水艇计划。根据澳大利亚媒体透露，澳大利亚总理莫里森今天试图与法国总统马克龙沟通，但没有消息报告马克龙是否接听了莫里森的电话。该笔潜艇合同金额高达900亿美元。有消息说，澳大利亚抱怨法国合同交货缓慢，延至2030年。印太地缘政治搅动只争朝夕，澳大利亚希望尽快部署。此前不久，法国与澳大利亚就印太战略召开过2+2双边会议，没有消息提及双方是否讨论潜艇合同进展状况。

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据《澳大利亚金融评论报》今天报道称，澳大利亚总理将宣布价值900亿美元的法国潜艇交易已被取消。消息称，莫里森政府准备撕毁与法国造船厂Naval Group签订的价值900亿美元的麻烦合同，并与美国和英国合作，改用美制核动力潜艇。

据一位消息人士说，这一戏剧性的举动将是合理的，即随着中国在该地区变得更加咄咄逼人，考虑到不断变化的战略环境，需要将常规技术转向核技术。而作为一个临时补急步骤，有消息称，美国正计划在珀斯的海军基地HMAS Stirling之外，调配其部分弗吉尼亚级核动力潜艇。

英国政府也在调配核动力潜艇，预计它将在当地为澳大利亚提供反应堆技术支持。

消息称，美国总统乔-拜登定于澳大利亚时间上午7点就一项 "国家安全倡议 "举行新闻发布会。

澳大利亚国防部长彼得-达顿目前正与外交部长玛丽斯-佩恩一起在华盛顿特区参加年度国防和外交会谈。达顿先生的办公室拒绝评论这一猜测。

但一位高级政府人士告诉《澳大利亚金融评论》，澳大利亚将购买核动力潜艇。

该消息说，据了解，莫里森曾试图在周三与法国总统马克龙交谈。

莫里森先生将于下周前往华盛顿与拜登会谈，但人们认为，与总统一起宣布与美国的新潜艇合作将被视为挑衅行为。

澳大利亚内阁部长们周三在堪培拉开会，听取关于造船计划的绝密简报。据报道，Anthony Albanese和其他高级工党议员已经听取了关于这些问题的简报。

海军集团工作人员、国会议员和国防人员也被告知，预计周四会有一个重要的简报。

一位消息人士说，海军总长Mike Noonan为了周四的宣布而被莫里森先生取消了计划中的旅行，而今年早些时候被委托对潜艇项目进行审查的副海军上将Jonathan Mead三周前在华盛顿特区接受总理的指示。而担任莫里森政府海军造船专家顾问团主席的美国退役海军副司令威廉-希拉里德斯将是过渡时期的一个关键人物。

拜登、莫里森和英国首相鲍里斯-约翰逊于7月在康沃尔举行的七国集团领导人峰会期间举行了一次三方会议--此举在当时被一些观察家解释为对莫里森先生的冷落补偿，因为拜登没有给予他一对一的会晤。

该报道称，但是，如果三位领导人讨论的是被视为一个国家最敏感的军事技术的潜艇，那就会使这次会议呈现出完全不同的面貌。

海军集团原本打算在阿德莱德建造12艘潜艇，作为政府持续的海军造船计划的基石之一。由于这些潜艇现在将在美国建造，柯林斯级潜艇的深度维修现在可能仍在阿德莱德，而不是转移到珀斯。

终止与法国的合同可能会给纳税人带来高达4亿美元的撕毁合同罚款损失。

自2016年法国公司在德国和日本的设计中脱颖而出后，海军集团与政府之间的关系因一系列关于成本飙升、设计变更、进度延误和当地产业参与的分歧而破裂。

据《澳大利亚金融评论》在2月份披露，莫里森先生已经委托米德副司令和蒂姆-布朗准将研究澳大利亚潜艇项目的备选方案，作为法国设计的潜艇的替代计划。这包括探索海军现有的柯林斯级潜艇的更新设计，其基础是瑞典设计师Saab Kockums为荷兰海军提供的长程常规动力潜艇。

据信短鳍梭鱼号的设计将被选择来取代柯林斯级。预计政府将宣布作为一个临时解决方案，它将延长六艘柯林斯级潜艇的寿命，以避免出现能力缺口。

但在最近一段时间，消息人士说，一直在与英国政府讨论购买他们的潜艇问题。

政府对海军集团的失望达到了一定程度，在4月份拒绝签署下一阶段项目的新合同，给该公司到本月完善其报价的限期。虽然消息人士称，澳国防部已经对修订后的报价给予了原则上的批准，但政府似乎要让这笔交易沉没。

《澳大利亚金融评论》称，据美国媒体网站Politico援引美国消息人士的话说，这三个国家之间的协议将被称为AUUKUS，将超出潜艇的范围，包括分享先进军事技术的知识。